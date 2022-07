Liverpool Crystal Palace maçı hangi kanalda? Liverpool Crystal Palace Canlı İzle | Liverpool-Crystal Palace maçı televizyonda var mı? Spor severler İngiltere Premier Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden ekipler hazırlık maçı ile son eksiklerini görme fırsatı yakalıyor. İngiltere'nin köklü iki kulübü Liverpool ile Crystal Palace hazırlık maçında bir araya geliyor. Bu keyifli mücadeleyi ekran başından izlemek isteyenler Liverpool Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı izle seçeneği var mı? sorularına yanıt arıyor.

İngiliz ekipleri 2022-2023 sezonu için sıkı bir kampa girdi. Kamp boyunca yoğun antrenman temposu ile yeni sezona hazırlanan ekipler bir yandan da hazırlık maçları ile yeni transferleri taraftarlarına tanıtıyor. Liverpool ile Crystal Palace takımı 15 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak. Bu maçı izlemek isteyenler de Liverpool Crystal Palace maçı hangi kanalda? Liverpool Crystal Palace Canlı İzle | Liverpool-Crystal Palace maçı televizyonda var mı? sorularına yanıt arıyor. Peki Liverpool Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı izle seçeneği var mı?

Liverpool Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Liverpool Crystal Palace hazırlık maçını canlı olarak yayınlayan kanal bilgisi bulunmuyor. Takımlar 15 TEmmuz Cuma günü saat 15:35'te karışalacak.

Liverpool Crystal Palace Canlı İzle

İki İngiliz kulübünün zorlu hazırlık maçı takımların sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından canlı yayınlanabiliyor. Spor severler Liverpool ve Crystal Palace Youtube kanalından canlı yayın saatinde kontrol edebilirler.

Liverpool-Crystal Palace maçı televizyonda var mı?

Liverpool-Crystal Palace maçı televizyondan yayınlanmıyor.

Liverpool kulübü hakkında

Liverpool Football Club Merseyside, Liverpool'da kurulmuş İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerinden birisidir. Kurulduğu yıl olan 1892'den beri, 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA kupası şampiyonluğu, 19 Premier League şampiyonluğu ve 8 FA Cup şampiyonluğu elde etmiştir. İngiliz kulüpleri arasında en fazla lig şampiyonu olan ikinci takımdır. Ayrıca toplamda en fazla sayıda kupası bulunan kulüptür. Kulübün stadyumu 53.394 kapasiteli Anfield Road stadyumudur. Lakabı ambleminde de olduğu gibi Kırmızı Anka Kuşları'dır ancak Kırmızılar olarak bilinir. Kulübün sloganı "You'll Never Walk Alone" (asla yalnız yürümeyeceksin), en ateşli olarak bilinen taraftar grubu ise The Kop'tur.

Crystal Palace kulübü hakkında

Crystal Palace Football Club, İngiliz futbolunda lig sisteminin en üst kademesi olan Premier League'de mücadele eden Londra merkezli profesyonel futbol kulübü. 1905 yılında Crystal Palace sergi binasında, FA Cup Final stadyumunun sahipleri tarafından kuruldu. Palace, 1915'e kadar I. Dünya Savaşı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Kupa Finali'nde iç saha maçlarını oynadı. 1924 yılında ise günümüzde iç saha maçlarını oynadığı Selhurst Park'a taşındı.