Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021-2022 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor devler ligine katılabilmek için play-off oynayacak. Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi ise Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Peki Kopenhag-Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021-2022 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor devler ligine katılabilmek için play-off oynayacak. Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi ise Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Peki Kopenhag-Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor 2021-2022 sezonunu uzun süre lider komumda götürdü ve şampiyon olarak taraftarlarını sevindirdi. Trabzonspor'da hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Ancak bunun için play-off turunu geçmek gerekiyor.

Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynama hakkını elde eden Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti. Zorlu mücadele Exxen Platformundan yayınlanması bekleniyor.

Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İlk maçlar 16-17 Ağustos, ikinci maçlar 23-24 Ağustos'ta oynanacak. Trabzonspor, turu geçmesi halinde direkt Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

Kopenhag takımı hakkında

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır. Kulüp 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir. COVID-19 pandemisi nedeniyle Köln şehrinde oynanan tek maçlık çeyrek finalde ise Manchester United FC 1-0 yenilerek elenmiştir.

Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır. Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.