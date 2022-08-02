Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne ülke puanı düşük olduğu için ön eleme turu oynayarak katılma hakkı kazanacak. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundaki rakibi ise Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Kopenhag oldu. Peki Trabzonspor Kophenag maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne ülke puanı düşük olduğu için ön eleme turu oynayarak katılma hakkı kazanacak. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundaki rakibi ise Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Kopenhag oldu. Peki Trabzonspor Kophenag maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

2021-2022 sezonunu uzun süre lider konumda götüren ve mutlu sona ulaşarak taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatan Trabzonspor'da güzler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Devler Ligi'nde play-off oynayacak olan Trabzonspor'un rakibi ise belli oldu.

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Trabzonspor'un play-off turunda karşılaşacağı takım belli oldu. Trabzonspor Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Trabzonspor-Kopenhag maçının ne zaman oynanacağı ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor'un zorlu mücadelesi Exxen platformundan yayınlanacak. Trabzonspor'un rakibi belli olduTrabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. Trabzonspor play-off'u geçmesi durumunda gruplara adını yazdıracak.

Kophenag hakkında

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır. Kulüp 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir. COVID-19 pandemisi nedeniyle Köln şehrinde oynanan tek maçlık çeyrek finalde ise Manchester United FC 1-0 yenilerek elenmiştir.

Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır. Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.