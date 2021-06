İlk yenilgilerden ilk şampiyonluklara

Türk Milli Hentbol Erkek Takımı ilk resmi maçını 1979'da Mısır Milli Hentbol Takımı ile yaptı ve müsabaka 16-31 şeklinde aleyhimize sonuçlandı. A Milli Hentbol Bayan Takımımız ise ilk uluslararası müsabakasını Bulgaristan Milli Takımı ile yaptı ve 28-12 skorla yenildi

Türkiye'de hentbol ilk kez 1927-1938 yılları arasında açık alan hentbolü olarak başladı. Öncülüğünü Almanya'da öğrenim yapan ve beden eğitimi öğretmeni kökenli Hüsamettin Güreli, Zeki Gökışık, Nafi Tağman, askeri okullarda yapmıştır.Bu askeri okulların yanı sıra Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünde de bazı kurallar tespit edilerek, futbol sahalarında "el topu" adı altında hentbolün yaşatılmasına katkıda bulundu. Ülkemizde ilk resmi saha el topu oyun kuralları 1934 yılında Türkiye İdman Cemiyeti ittifakı tarafından yayımlandı.

İlk maç ne zaman oynandı?

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun resmi sitesindeki bilgiye göre; ülkemizde ilk resmi açık alan hentbol maçı 1938 yılında oynandı.İlk Federasyon Başkanı olan Vedat Abut kısa bir sure görev yaptıktan sonar Başkanlığı Sayın Fail Gökay'a devretmiştir. 1958 yılında, Hentbol Federasyonu Başkanı Vahit Çolakoğlu'nun çabaları ile "Voleybol El Topu" adı altında Türk Hentbolü yeni bir kimlik kazandı. Vahit Çolakoğlu'nun görev süresi içinde Kulüp takımları arasında açık alan hentbol müsabakaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kulüp takımları, Harbokulu, Jandarmagücü, Ziraat Gençlik, Maltepe, Emniyet, Anıtspor, Pınarspor ve Doğuspor'dur. Yapılan müsabakalar sonunda her yıl sonunda hemen hemen her yıl Harbokulu şampiyon oldu.

Defterdar takımı şampiyon

Türkiye'de hentbol, voleybol ve basketbol ile birlikte 1942 yılında "Spor Oyunları Federasyonu" çatısı altında teşkilatlanınca hız kazanan bir gelişme evresine girdi. 1942-43 sezonunda İstanbul Hentbol Ligi kuruldu ve söz konusu ligde Defterdar Takımı şampiyon oldu. 1943-44 ve 1944-45 sezonlarında Fenerbahçe, 1945-1955 yılları arasında ise, Galatasaray şampiyonluğu elinde tutmuştur. 1945'te ilk kez Türkiye Şampiyonası düzenlenmiş ve "Kara Harp Okulu Hentbol Takımı" ilk Türkiye Şampiyonu oldu.

1941 yılında Hasan Örengil ve 1947 yılında Mehmet Arkan-İlyas Sınal ikilisi el topu ile ilgili öncü kitaplar yayımlamdılar. 1945 yılı ve sonrasındaki okullarda bayanlar arası 2x15 dakika süreli iki devreli salon hentbolü maçları yapıldı....Ülkemizdeki salon hentbolü ile ilgili ilk ciddi çalışmalar 1974-1975 yıllarına dayanmakta. Bu tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına eğitime gönderilen bir grup beden eğitimi öğretmeni, eğitim gördükleri Federal Almanya'dan dönerek görev yaptıkları Beden Eğitimi Bölümlerinde modern salon hentbolünün temellerini oluşturan çalışmalar yaptılar.

Hentbol "kitabına" uyduruldu

1975 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Spor Akademisi öğretim üyesi Yaşar Sevim tarafından salon hentbolü kuralları derlenerek ilk kez bir kitap halinde yayımlandı. Adı geçen üniversitemizde salon hentbolü adına yapılan değerli çalışmalar ile salon hentbolünün Türkiye'de yaygınlaşması ve kökleşmesine önemli katkılar sağlandı.

Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü merhum Talat Akgül'ün gayretleriyle 4 Şubat 1976 yılında 22. Federasyon olarak Hentbol Federasyonu kuruldu.

Federasyon Başkanlığı görevine Almanya Köln Spor Akademisinde 4 yıl süre ile hentbol, basketbol, futbol, voleybol, antrenman bilgisi konularında ihtisas öğrenimi gören Yaşar Sevim getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun kurulması ile başlanan çalışmaların önemli ayaklarından biri olarak 1977 yılından itibaren üniversitelerin (Anadoluhisarı, 9 Eylül ve Manisa) Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde hentbol bilim dalı kurulmuş ve zaman içinde diğer eğitim kurumlarının müfredat programları kapsamına da alınmıştır...Açılan hakemlik ve antrenörlük eğitim programları ile Türk hentbolünün kurumlaşması yönünde önemli aşamalar kat edildi.

Erkek ve bayan A milli mücadeleleri

Türk Milli Hentbol Erkek Takımı ilk resmi maçını 1979 tarihinde Yugoslavya'nın Split şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları esnasında Mısır Milli Hentbol Takımı ile yapmış ve müsabaka 16-31 şeklinde Milli Takımımız aleyhine sonuçlandı.

A Milli Hentbol Bayan Takımımız, ilk uluslararası müsabakasını 1983 tarihinde, Bulgaristan'ın Haskova şehrinde Bulgaristan Milli Takımı ile yapmış ve 28-12 skorla yenilmiştir.

Şampiyonluk kapıları aralandı

Üniversite Milli Hentbol Erkek Takımı ilk kez 1984 yılında, Federal Almanya'da düzenlenen Üniversiteler Dünya Şampiyonasına katıldı. 1992 yılında, İzmir'de gerçekleştirilen ve Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın iştirak ettiği Balkan Şampiyonası sonunda Genç Milli Hentbol Erkek Takımımız Balkan Şampiyon olmuştur. Ocak 1995'te İzmir'de düzenlenen Dünya Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası'nda hentbolcülerimiz dünya ikincisi olmuş, Eskişehir'de yapılan Balkan Büyükler Hentbol Şampiyonası'nda milli takımımız Balkan Şampiyonluğu'na ulaşmıştır.

