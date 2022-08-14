İlk kez Timetürk duyurmuştu! Marc Bartra Trabzonspor'da

Timetürk'ün yaklaşık 2 ay önce özel haber olarak duyurduğu ''Trabzonspor'dan Marc Bartra bobası'' haberinin ardından bordo mavili ekip Bartra ile anlaşma sağladı.

Transefer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor dünyaca ünlü stoperi kadrosuna kattı.

BARTRA TRABZONSPOR'DA

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer girşimlerini sürdüren Trabzonspor, Real Betis formasını terleten dünyaca ünlü stoper Marc Bartra ile anlaşma sağladı. Trabzonspor kariyerinde Barcelona ve Dortmund gibi takımlarda top koşturmuş Bartra'yı bugün Trabzon'a getiriyor. Öte yandan bordo mavili ekibin Bartra transferini bugün duyurması bekleniyor.

İLK KEZ TİMETÜRK DUYURMUŞTU!

Timetürk spor servisinin yaklaşık 2 ay önce özel haber olarak duyurdu '' Trabzonspor'da Marc Bartra bombası'' haberi büyük yankı uyandırıp ses getirmişti. Bu haberin ardından tam 2 ay sonra Trabzonspor Marc Bartra ile anlaşma sağladı.

İşte o haber;

https://www.timeturk.com/spor/trabzonspor-dan-marc-bartra-bombasi/haber-1738176 .