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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'dan Marc Bartra bombası

Trabzonspor'dan Marc Bartra bombası

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı gündemine aldı.

3 Saat Önce
2022-06-14 13:42:50
Trabzonspor'dan Marc Bartra bombası

Stoper hattına takviye yapması beklenen Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.

MARC BARTRA BOMBASI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir ismi gündemine aldı. Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre Bordo mavili ekip Real Betis forması giyen 31 yaşındaki stoper Marc Batra için harekete geçti.

Marc Batra bu sezon 23 maçta forma giyerken 1 kezde fileleri havalandırdı. Öte yandan Batra'nın sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. .

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