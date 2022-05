Galatasaray'dan Real Madrid'e gönderme: Emin misin?

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenerek kupayı 14. kez müzesine götüren Real Madrid'in paylaşımına Galatasaray'dan cevap geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu Real Madrid oldu. Paris'te oynanan final karşılaşmasında Real Madrid, 59. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle Liverpool'u 1-0 yenerek 14. kez kupanın sahibi oldu.

Maçın bitiş düdüğüyle Real Madrid'li futbolcular ve taraftarları büyük sevinç yaşarken, İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından karşılaşma sonrasında birçok tweet atıldı. Bu paylaşımlardan bir tanesi de "Finalle oynanmaz, kazanılır" ifadesiydi.

Real Madrid'in bu paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, 2000 yılında Real Madrid'in yenerek kazanılan UEFA Süper Kupası maçından bir kare kullanılarak, "Congratulations, but are you sure?" (Tebrikler ama emin misin?) ifadesine yer verildi. .