Fenerbahçe Gökhan Gönül'e veda etti

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe formasının hakkını sonuna kadar verdiği vurgulanan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Başkanı Koç: Er ya da geç tekrar Fenerbahçe'yle yolunun kesişmesini diliyorum

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ali Koç, Gökhan Gönül'ün her takım taraftarının görmek istediği bir oyuncu profili olduğunu söyledi.

Her ayrılığın zor olduğunu kaydeden Koç, "Benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun, sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak isimleri istersiniz. O profile uyan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül." ifadelerini kullandı.

Camia adına Gökhan Gönül'e teşekkür eden Koç, "Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolunun kesişmesini yürekten diliyorum." dedi.

Gökhan Gönül'ün iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Ali Koç şunları aktardı:

"Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum. Kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz. Fenerbahçe'ye döndüğü için canı gönülden sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Seçim kampanyamda da başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim."

Gönül: "Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum"

Fenerbahçe forması giydiği dönemde yaşadığı mutluluğu aktaran Gökhan Gönül, "2007'de benim için bir hikaye başladı. Bu hikayede iyisi de kötüsü de yaşanıyor ama mutlaka bir sonu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Koç'un geçen yıl tekrar Fenerbahçe forması giymesind çok büyük emeği olduğunu anlatan Gökhan Gönül, şunları söyledi:

"Ona her zaman teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde kendisine söylemişimdir, 'Benim size manevi olarak çok büyük borcum var. Bunu inşallah sezon sonu kupayı kaldırarak ödeme fırsatını elde ederim,' diye. Bazen istediğiniz gibi ilerlemiyor. Şampiyonluğu çok istemiştik, nasip olmadı. Bu sene inşallah Fenerbahçe adına her şey iyi geçer. Ama geçtiğimiz sezonda istediklerimizi elde edemedik. Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum. Çocuklarıma bu formayı miras olarak bırakacak olmam, tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onur benim için. Onlara en azından bu formayı, Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum. Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da benim yaşadığım tarif edilemez mutluluklardı. Bu forma için formamı sonuna kadar terlettiğime inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil zaman oldu gözyaşı da döktük, yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için bu camianın, Fenerbahçe'nin yeri her zaman başka olacak. Geçen sene bu formayı tekrar giymeme vesile olan başkanıma çok teşekkür ediyorum."

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gökhan Gönül, "Sizlerden ve taşımaktan daima gurur duyduğum çubuklu formamdan ayrılacak olmanın verdiği tüm burukluğa rağmen, size bu kez içimden geldiği gibi veda edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Aslında beni çok iyi tanıdığınızı ve anladığınızı düşünüyorum. Sahada elinden geleni yapmaya çalışan, saha dışındaysa konuşmayı pek sevmeyen biri oldum. Bugüne kadar yaşadıklarımı, duygularımı, üzüntülerimi kendime sakladım. Bilmiyorum belki de hata yaptım ama inanın ne benim için kolaydı ne de ailem için." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarları hiçbir zaman üzmek istemediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, şu görüşlerini aktardı:

"Geçtiğimiz sezon boyunca görev aldığım tüm maçlarda, tribünde yokluğunu fazlasıyla hissettiğimiz taraftarımıza olan bağım ve kulübüme olan aidiyetimle elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım. Maalesef sonu hayalimizdeki gibi bitmedi. Keşke daha farklı bir son yazabilseydik. Bu süre zarfında Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman kırmak ya da üzmek istemedim. Kaybettiğimiz maçlardan sonra bile beni bağrınıza bastığınız o günleri asla unutmadım. Hakkınızı helal edin. Geçtiğimiz sezonu çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan başkanımız Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen, görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takımımıza inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim."

