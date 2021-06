Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı. Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Niye bugüne bıraktık, onu açıklayalım. Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişelerimiz vardı, sokağa çıkma yasağının devam etmesiyle ilgili. Normalde 5-6 Haziran'da genel kurulunuzu yapacaktık. 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni bir tarih belirlemek durumunda kaldık. 12-13 Haziran oldu. Pazar günü yasağın devam edeceğini hesaplayamadık. 2 olasılık var. 2 hafta ertelemek ki bunun için duyuru yapmamız gerekiyor. 25-26 Haziran oluyor. Mantık ne diyor, 12-13'ü bir gün geriye çekebilir misiniz diyor. Ancak hukuken doğru olmayacağı söyleniyor. 2. seçenek... Acaba 12-13'te tutalım, Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sadık kalabilmek için çalışıyoruz. Zor görünüyor. Olmadığı takdirde yarın gece 12'ye kadar yeni duyuruyu yapacağız. 25-26 cuma-cumartesi olacak. Yurt dışından gelecek olan üyelerimiz de var. Bu tarih değişikliği nasıl etkileyecek bilemiyorum.

Her sezon böyle başlıyoruz... Nisan ayında şampiyon, Zorlu sezonu, Dilmen sezonu... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler ortada yok. Bu normalleşti. Herkesi ilgilendiren bir konu. İnananların sayısının azaldığı ama yeterli çoğunlukta olduğu bir durum. Şapka çıkarmak lazım, sistematik ve etkin bir şekilde bu iftiraları her sezon yapmak üstün bir başarı. Bizi ne kadar etkiliyor, bir yere kadar etkiliyor. Konuşmalarımda da dikkat çektim. Her sene devam ediyor. Bundan sonra ne yapacağız? Sistemi değiştiremiyorsak kendimizi değiştireceğiz demişlerdi. Olumsuz yaklaşım, iftira, imalar... Bu bir süre daha devam edecek. Biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Centilmence de başarının gelebileceğine inandığımız için yapıcı yaklaşımımız oldu. Naif karşılanmış olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, iftira atan kişiliğe tercih ederim. Umarım bunun sayısı da artar. Bu sektörün değişmesi lazım.

Niye hep Fenerbahçe diye sormak lazım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili de bir durum. Rakibimiz çok adayla seçime girecek ama hiçbiri Fenerbahçe'yi ağzından düşürmüyor. Aynısını Fenerbahçe'de göremiyorsunuz. 3 takımın yarıştığı bir yarış vardı. Hep imalar, iftiralar hep Fenerbahçe üzerinden. Bir strateji. Üzüldük, şaşırmadık. Bunlar büyük resme hitap etmeyen unsurlar.

EMRE BELÖZOĞLU

Ne demiştim bütün başkanlık dönemimi umarım 1 hocayla geçiririm demiştim. Kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarı daha kolay oluyor. Değişiklik oldukça sinerji, takımın durumu etkileniyor. Devam etmek isterdik ama olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkerim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ben Emre'yi önceden de tanırdım ama başkan olunca daha yakından tanıma fırsatım oldu. Çok da memnunum. Ne istediysek elinden gelenin en iyisini yapmak üzere çalıştı. Emre'yle ilk sezonun ortasında sıkıntı yaşanırken istişare için görüştüm. Sene sonu futbolu bırakıp kendine bir kariyer planı yapmıştı. Fakat bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Ersun hocanın isteğiyle kaptan olarak döndü. Sonra kaptan-teknik direktör oldu. Sezon bitti, kendini sportif direktör olarak buldu. Averajın çok üstünde bir performans sergiledi. Tabii ki bazı transferlerde hatalarımız olabilir ama bakınca pek çok konuda büyük artılar getirdi. Sonra 7 ay sonra kendini sportif direktör-teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali teknik direktör olmak olan kişinin bu riski alma zorunluluğu yoktu. 10 maçta 23 puan aldı, Erol hoca 21-22 puan almıştı. Sahada gördüğümüz beklentimize çok daha yakındı. Şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık. Ne istendiyse elinden geleni yaptı.

Teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre ile devam etmek, biri yabancı teknik direktör altında Emre'nin tecrübe kazanması, 3.'sü de yeni bir yabancı teknik direktör. Yabancı diyorum çünkü Türk olarak şartlar sadece Emre Belözoğlu'nu gösteriyor. Bugün gördüğümüz birçok başarılı teknik direktör deneyim kazanmış. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara tartışmasız hocası Emre Belözoğlu olacak. Ama bugün bu işte deneyim, tecrübe, yaşanmışlık çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene şampiyon olup kredin olur, bu riski alırsın. Ama bu şartlarda bunun çok büyük risk olacağını düşündük. Emre için de büyük risk.

“Her türlü eleştiriye açığız”

Emre'yle de bunu konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi, çok sıcak baktığını söyleyemem. Anlayışla karşılıyorum. Sonuç ne olursa olsun hepinizin huzurunda şahsım ve yönetim kurulum adına Emre Belözoğlu'na verdiği hizmetler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı vermiş oluruz. Benim inancım şudur ki Emre Belözoğlu bugün olmasa bile ileride çok büyük hizmetler verecektir.

Geç karar vermek kime göre geç? Yönetimle ilgili söylenenler... Fenerbahçe'deysen birçok algıyla uğraşman gerekiyor. Bir kulübümüzde adını bildiğimiz 3 kişi var, diğerinde belki o kadar yok. Fenerbahçe'de iftiraya, imaya açık olmalısınız. Hem şeffaflık konusunda hem de eleştiriye açık olma konusunda eleştirileri doğru bulmuyorum. Camiaya Sesleniş'in olmaması şeffaf olmadığımız anlamına gelmiyor. Şeffaf olmadığımız iddialarını külliyen reddediyorum. Süper Lig kulüpleri içinde en çok eleştiriye açık alan kulüplerin başındayız. Bize gelen en büyük eleştirilerden biri, FBTV'de eleştiriliyor olmamız. Her türlü eleştiriye açığız. Tüzüğümüzün emretmesine rağmen genel kurul üyeleri ve taraftarlarımız görebilir, gerçek anlamda finansal rakamları göstereceğiz. Niye borsaya açıklamıyor diyorlar? SPK'nın istediklerini bire bir açıklıyoruz. Menajer harcamaları... Türkiye'de nasıl olur da 5 kulüp menajer harcaması yapmış olur diye sorun. Menajer harcamalarının yarısını nasıl Fenerbahçe ödüyor deyin. Fenerbahçe'yi kazıklıyor herhalde diyorlar. Bunun üstüne gitmeniz lazım. Sırf bizi karıştırmak için ortaya atılan algılara da cevap vermiyoruz.

Bize 30 bin mail gelmiş, yüzde 73'üne cevap vermişiz. Çağrı merkezimize yaklaşık 100 bin çağrı gelmiş. Yüzde 82'sini cevaplamışız. Bu zihniyette olan yönetimi şeffaf olmamakla suçlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Fenerbahçe güvenlik kameralarında girişler gösterildi size. Bu küfür etti diyen iddia sahibine yazıp, 'Görüntüler burada' dediniz mi? Ama Fenerbahçe ortamı geriyor.

“Hayal ettiğimiz Fenerbahçe...”

Eski köye yeni adet inancımıza devam edeceğiz. Gittiğimiz her deplasmanda saygı görüyoruz. Bakın bu kadar olay oldu bu sene. Bir kere Fenerbahçe'nin deplasmanında ya da evinde yöneticiler, kulüpler arasında bir olay çıktı mı? Buna da saygı duyulması lazım. Bazı maçlara sandığınızdan çok daha fazla seyirci alınıyor, bir kez şikayet etmedik. Hep pozitif şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Futbol bir günde temizlenmeyecek.

Biz 3 hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Öyle bir yazıyorlar ki... Bu 3 senede kazandığımız tecrübeyle çok farklı hareket edeceğiz. Prensiplerimiz değişmeyecektir, uygulamalarımız değişecektir.

(Hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamamışsınız sözleri) Hayal ettiğimiz Fenerbahçe... Doğal olarak futbol olarak algılanıyor. Orada sınıfta kaldık net bir şekilde söyleyebiliriz. Sadece futbol değil, birçok anlamda söylemiştim. Futbolda beklemediğimiz derecede aldığımız kararlar beklediğimiz sonuçları vermedi. Çok nedeni var. Bu sene şampiyonluk... Sivas'ta kaybettik. Yapılanlara rağmen şampiyonluk şansımızı oraya getirdik. Ama bizim futbolcularımız kaybetti. 3. senede kurduğumuz takımla, aldığımız sonuçlarla bu sene şampiyon olabilseydik işleri oturtabilecektir. Sivas'ta şampiyon olamamamız büyük maddi hasar vermiştir. İnancım bu sene futbolun rengi sarı-lacivert olacaktır.

TRANSFERLER

Yüzde 70'i hazır takımımızın belki reddedemeyeceğimiz teklifler alacağız oyuncularımız için. Gelmediği takdirde bel kemiği oyuncularımızla ilgili kolay kolay hamle yapmayacağız. 4 ya da 5 tane nokta atışı transfer yapacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de 1 ya da 2 sağ-sol bek. En azından bunları yapacağız. Gönderdiğimiz futbolcular da iyi işler yapıyorlar. 15 milyonluk bir satışımız olabilir. Bizi şampiyon yapacağımıza inandığımız kadroyu koruyacağız. Bu dokunuşlar ve elden çıkarmak istediklerimizi çıkararak 1-2 sene arka arkaya şampiyonluk alacağımıza inanıyorum.

TESİS VE KULÜP SATIN ALMA

Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadetmedim. Sivasspor maçında şampiyon olsaydık diyecek miydiniz ona buna karışmadan, kurullara adam sokmadan, lobi yapmadan da şampiyonuk olabiliyormuş diyecek miydiniz... diyecektiniz tabii. Ben bir tesis sözü vermiştim. Altyapıya modern bir tesis yapma hayalimiz vardı. Bunun için 7 milyon bütçemiz var. Paramız da hazır. Adını koymak isteyen insanlar var. Arazi hazır. İnşallah bu projeyi ben ayrılmadan bitireceğiz. Bahsettiğim yer Samandıra'ya yakın bir yer. Bu sezona yetiştirelim istedik ama olmadı. O yüzden Samandıra'da şimdi 10-12 ilave oda inşa ediyoruz. Yetmiyor çünkü bize. Ağustos ayında ligler başlamadan ya 2. lig ya da 3. ligde bir kulüp satın almış olacağız ya da bir kulüple işbirliği tesis edip pilot kulüp meselesini çözeceğiz. Kiraladığımız oyuncular süre almıyor. Bunu artık çözmek istiyoruz. Sporcularımızın bir fitness center'ı yok. Buraya çok güzel bir fitness center yapmak istiyoruz.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Teknik direktörün en genç kampta olması lazım. Ne kadar erken o kadar bizim avantajımıza. Bazı futbolcular için şimdiden harekete geçmek durumundayız. Tahminim haziranın 3. haftasına kadar gider. Tespit ettiğimiz isimler var. Nasıl bir futbol istiyoruz, disiplin açısından, gençler açısından, CV açısından kısa bir liste çıkartıyoruz. Ondan sonra cüzdanımız yetecek mi? Hocanın maaşına yeterse isteklerine yetecek mi? İstediği her transferi yapabilmiş hocaların burada şapkadan tavşan çıkartabilmesi kolay değil. Tercihimiz, arzumuz daha çok Portekiz, Almanya ekolü. İtalya'dan biri gelirse Portekiz, Almanya değil demeyin. Ama daha çok oraya odaklanıyoruz. Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz polemik olmasaydı diyebilirsiniz. O zaman başka polemik bulurdunuz. Futbol konusunda güvendiğim insanlarla istişare ettim.

YÖNETİM KURULU

Bu işin okulu yok. 3 sene deneyim almış bir kişi, sıfır kilometre girenden önde oluyor. Ben yönetim kurulumuzun zayıf olduğu eleştirisine katılmıyorum. Yorulmuş arkadaşlar var, içeri girmek isteyen arkadaşlar var. Bu raund camiayı daha çok kapsayabilecek, destek sağlayabilecek bir değişiklik olacak. 4 kişinin her halükarda yerini doldurmamız gerekiyor. Bizde asil, yedek üye ayrımı yok. Hep beraber giriyoruz. Herkesin oyunu soruyoruz. Herhalde 10-11 kişi değişecektir diye tahmin ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

Mali anlamda borçlar azaldı. Fenerbahçe bugün kendi ayakları üzerinde duracak durumda olmasa dahi önünü görebilecek noktaya geldi. Eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın gayrimenkuller bütün borçları öder lafı üzerinden soruyorsunuz galiba.

İstatistikler yerli hocayı işaret ediyor diyorsunuz ama kazandığımız 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocalar kazanmış. Bu lig farklı bir lig.

"DİSİPLİNİ BOZANLAR GİDECEK"

Hocanın geç gelmesi... Ben de yarın olmasını isterdim ama o kadar dramatik bulmuyorum. Bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Pek çok transfer şampiyona sonrası belli olacak. Bu sene kiralıklardan uzak durduk. Kafamızdaki profildeki hocayı haziran içerisinde getirebilirsek fazlasıyla yeter zaman olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon yaptığımız görüşmelerde de yabancı hocalar, 40-50 sayfa rapor hazırladı. 2 hafta önce karar verseydik, şu an baktığımız hocalar 2 hafta önce müsait değildi. Mümkünse 1-2 şampiyonluğumuz olmalı. Biz bu sene takım havasını yakalayamadık. Aile ortamını sağlayamadık. Olumsuz unsur olduğunu düşündüğümüz çalışan da olur futbolcu da olur. Milyonlar acı çekiyor, o futbolcu Sivas maçına çıkınca sahada ölecek. 1-0 mağlup şampiyon adayı, biz 1-0 mağlubuz o sahaya öyle çıkacağız. Ben bunu kafaya taktım. Herkese nasip olmaz bu formayı taşımak. Milyonlarca insanı etkilediğinin farkında olmayan oyuncuları istemiyoruz. Çimcisinden teknik direktörüne o disiplin gelecek.

SPORTİF DİREKTÖR

Sportif direktörlük müessesenin olması gerektiğini düşünüyorum. 2 patron olayı da olabiliyor. Kültürümüz gereği tam oturtamadık sınırları. İdari anlamda da futbolun başında birisi olacak. Emre mi olacak? Biz bu görevi verdiğimizde kendisine sportif direktörlüğün bittiğini söylemiştik. En son belki bu atamayı yapacağız. Altyapı konusunda da gerekli. Altyapının bambaşka bir yapılanması gerekiyor. Hem A takım hem altyapı olmuyor. Belki kamp döneminden sonra sportif direktörü atarız. Muhtemelen Türk olur. Projeye yarın izin aldık diyelim, oraya futbolun genel müdürü gerekiyor.

2 dönem demiştim. İnşallah 3. dönem olmaz. Olursa da iyi şeyler oluyor demektir. Bence Fenerbahçe başkanlığının 3 dönemden fazla olmaması gerekir. Mümkünse de 4'er yıldan 3 dönem olmalı. 12 seneden sonra da körleşme de hatalar da başlar. Güç zehirlenmesi olabilir. Bunu tüzük için önereceğiz.

