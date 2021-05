Dünya ve Avrupa halter şampiyonu 'sporcu anne' Erdoğan konuştu

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, 'sporcu anne' olarak anne adayı sporculara rol model oldu.

Şaziye Erdoğan, çocuğuyla birlikte spor yaşamını nasıl sürdürdüğünü anlattı.

"Öncelikle herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum." diyen milli halterci, "Oğlumla uzak turnuvalarda bile olsam elimden geldiğince ilgileniyorum. Babası da zaten yanında olduğu için çok büyük problemler yaşamıyorum. Kampta olduğum süre içerisinde de yanına gidip gelebiliyorum, öyle gelmemezlik yok, aksatmak yok. Olimpiyat kampındaydım, bayram izni için geldim, şu an oğlumun yanında Nevşehir'deyim." dedi.

Anne olma ve çocuk büyütme noktasında sporun içinden gelen eşinin çok yardımcı olduğunu vurgulayan milli halterci, "Eşimin yaptığını hiç kimse yapmıyor bana aynı zamanda hem eşim hem de antrenörüm, benim iyi olabilmem için elinden gelen her şeyi yapıyor, sağ olsun. Aile olarak çok şükür her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

Çocuğunun kendisini şampiyonalarda izledikçe nasıl bir duygu yaşadığı, annesi gibi halter kaldırıp kaldırmadığına ilişkin soru üzerine de Şaziye Erdoğan, "Oğlum yarışmalarımı izliyor, dünya şampiyonasından döndükten sonra bana dedi ki; 'Anneciğim ben ne zaman senin gibi şampiyon olacağım.' Ben de dedim ki, 'sen biraz bekleyeceksin oğlum, benim yaşıma geldiğinde; hatta benden daha erken bir yaşta çok güzel başarılara imza atacağına inanıyorum' dedim. Kesinlikle spor yapmak istiyor, ama ben şu spor ya da bu spor diye yönlendirmiyorum, kendisi ne istiyorsa onu yaptırmak istiyorum." görüşlerini paylaştı.

"Kovid-19 nedeniyle antrenman yapamamak beni sıfıra düşürdü"

Şaziye Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken geçen yıl Kovid-19'a yakalandığını, antrenman yapamamanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Halterin salon dışında başka bir yerde çalışılacak, yapılacak bir spor olmadığını belirten Şaziye Erdoğan, "Kovid-19 nedeniyle antrenman yapamamak beni sıfıra düşürdü. Tedavim bittikten sonra tekrar çalışmalara başladım, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmam gerekiyordu. Normalde ben 45 kilonun sporcusuyum ve 49 kiloya çıkmam gerekiyordu olimpiyatlara katılabilmem için aynı zamanda kiloda almam gerekiyordu; ikisi birlikte gelince vücut biraz sıkıntıya girdi ister istemez toplama aşaması zor oldu. Kilo düşmek kadar kilo almak da çok zor. Elimden geleni yaptım, mücadele verdim, toparladım, 2 aylık bir kamp dönemi geçirdim." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonası hazırlıkları sırasında kamplarının çok iyi geçtiğini aktararak, "Rusya'nın havasından mı artık bilmiyorum; biraz rahatsızlandım, yarıştığım gün biraz rahatsızdım, halsizdim ama yine de elimden geleni yaptım. Normalde 45 kilonun sporcusuyum son Avrupa Şampiyonası'nda 49 kiloda yarıştım. Yani benden bir üst sıklette yarışan sporcularla yarıştım. Buna rağmen üçüncülük madalyası aldım." şeklinde konuştu.

Artık büyükler kategorisinde yarıştığını ve 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi bütün turnuvaların sona erdiğini, kota kazanan sporcuların ilan edilmesini beklediklerini ifade eden milli sporcu, "Aslında benim durumum az çok belli ama biz yine de kesin bir bilgi gelsin diye bekliyoruz." dedi.

"Tokyo Olimpiyatları'na katılma ümidimiz yüksek"

Erdoğan, "Şu an Türkiye olarak sıralamaya bakarsak kadın sporcularda en önde ben görünüyorum. Bakalım, hayırlısı inşallah netleşince söyleriz. Dünya sıralamasında kendi sıkletimde 49 kiloda 8. sıradayım. Tokyo Olimpiyatları'na katılma ümidimiz yüksek, ancak elimize bir belge gelsin; "katılıyorsunuz" diye o zaman konuşacağım. Artık olimpiyatlar için çalışıyorum, öncelikle Tokyo Olimpiyatları'na katılıp ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Tabii ki her sporcunun da istediği gibi ben de olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum ama boş dönmek de istemiyorum; gidersem inşallah vardır bir alnımıza yazılan; ilk 3'e gireyim, ülkemi en iyi şekilde temsil edeyim benim için yeterli." yorumunu yaptı.

Tecrübeli halterci 19 yıldır bu sporu yaptığını, her türlü madalyayı kazandığını belirterek, "Yıldızlar dünya, yıldızlar Avrupa şampiyonluklarım, dünya ve Avrupa rekorlarım var. Hatta 5 kez yılın en iyi sporcusu seçilmiş kupalarım var. Benim tek kalan madalyam; olimpiyatlarda bir madalya, inşallah rabbim bana onu da nasip eder. Tek eksik o." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi evimizdeymişiz gibi bizi ağırladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcuları iftara davet etmesi ve sporculara verdiği desteğe ilişkin soru üzerine de Şaziye Erdoğan, "Bizim için çok önemli, bizi iftar yemeğine çağırdı, sağ olsunlar gerçekten hiç yabancılık hissetmedik, kendi evimizdeymişiz gibi bizi ağırladı, bir 'baba' gibi düşünün, gerçekten de ben kendi adıma çok mutlu oldum, davet ettiği için. Kendimle onur, gurur duydum. Buradan da kendilerine çok teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde görüş belirtti.

ASKİ Spor Kulübünün sporcusu olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da desteklerini esirgemediğini belirten Şaziye Erdoğan, "Türkiye Halter Federasyonu da her zaman destekliyor. Nevşehir'de yaşadığım için burada çalışıyorum. Şu an olimpiyat kampı olduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın açtığı kamptayım. Geçen hafta Sayın Mansur Yavaş Başkanımız da bütün madalya alan sporcularla birlikte bizi ağırladı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Büyükler dünya şampiyonu olduğumda iyi bir kulübüm yoktu; dünya şampiyonu olduktan sonra ASKİ Spor bana sahip çıktı, kadınlar halterde sadece beni aldılar bana çok büyük destekleri var. Her konuda yanımda olduklarını hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak sporcu anne adaylarına yönelik de milli halterci, "Hem spor yapacak hem de anne olacak adaylar için söylüyorum; çok güçlü olmaları gerekiyor, zaten kadınlar çok güçlü, her isteyen bunu başarabilir. İnanıyorum bütün anneler yapmak istediği sporu yapsın, yürütebilirler, kalpten istemek önemli. Zaten annelerimiz çok güçlü, istemek yetiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

