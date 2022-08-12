Bugün kimin maçı var? 13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı | Bu akşamki maçlar

Bugün kimin maçı var? Süper Lig karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Merakla beklenen bu haftanın maç programını sizler için derledik. Peki bu akşam kimler karşı karşıya gelecek? 13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı!