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TIMETURK / SPOR / Bugün kimin maçı var? 13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı | Bu akşamki maçlar

Bugün kimin maçı var? 13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı | Bu akşamki maçlar

Bugün kimin maçı var? Süper Lig karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Merakla beklenen bu haftanın maç programını sizler için derledik. Peki bu akşam kimler karşı karşıya gelecek? 13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı!

3 Saat Önce
2022-08-12 09:18:11
Bugün kimin maçı var? 13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı | Bu akşamki maçlar

Süper Lig karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Merakla beklenen bu haftanın maç programını sizler için derledik. Peki bu akşam kimler karşı karşıya gelecek? 13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı!

Bugün kimin maçı var

13 Ağustos Cumartesi Süper Lig programı aşağıdaki gibi planlanıyor.

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14-15 Ağustos kimin maçı var?

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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