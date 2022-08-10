12 Ağustos Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 2. hafta maçları 12 Ağustos Cuma | Bugün kimin maçı var?

12 Ağustos Cuma hangi maçlar var? Merakla beklenen Süper Lig'in ikinci haftasına girildi. Peki ama bugün kimin maçı var? 2. hafta maçları saat kaçta ve kim kim oynuyor? Süper Lig 2. hafta maçları 12 Ağustos Cuma!