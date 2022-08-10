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TIMETURK / SPOR / 12 Ağustos Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 2. hafta maçları 12 Ağustos Cuma | Bugün kimin maçı var?

12 Ağustos Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 2. hafta maçları 12 Ağustos Cuma | Bugün kimin maçı var?

12 Ağustos Cuma hangi maçlar var? Merakla beklenen Süper Lig'in ikinci haftasına girildi. Peki ama bugün kimin maçı var? 2. hafta maçları saat kaçta ve kim kim oynuyor? Süper Lig 2. hafta maçları 12 Ağustos Cuma!

38 Dakika Önce
2022-08-10 22:52:48
12 Ağustos Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 2. hafta maçları 12 Ağustos Cuma | Bugün kimin maçı var?

Merakla beklenen Süper Lig'in ikinci haftasına girildi. Peki ama bugün kimin maçı var? 2. hafta maçları saat kaçta ve kim kim oynuyor? Süper Lig 2. hafta maçları 12 Ağustos Cuma!

12 Ağustos Cuma hangi maçlar var?

12 Ağustos Cuma TRABZONSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR 21:00'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma nerede olacak?

RABZONSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR karşılaşması Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Detaylar ve diğer günler için aşağıdaki habere göz atın!

Süper Lig 2. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi maçlar var?
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