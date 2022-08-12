Bugün hangi maçlar var? 1. Lig maçları hangi gün başlıyor?
Bugün hangi maçlar var? Futbolseverlerin yakından takip ettiği 1. Lig maçlarının bu haftaki planı belli oldu. Peki bu akşam, yarın akşam hangi maçlar var? 12 Ağustos Cuma, 13 Ağustos Cumartesi, 14 Ağustos Pazar, 15 Ağustos Pazartesi 1. Lig karşılaşmaları!
2022-08-12 11:44:33
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 1. Lig maçlarının bu haftaki planı belli oldu. Peki bu akşam, yarın akşam hangi maçlar var? 12 Ağustos Cuma, 13 Ağustos Cumartesi, 14 Ağustos Pazar, 15 Ağustos Pazartesi 1. Lig karşılaşmaları!
Bugün hangi maçlar var?
1. Lig sezonu tek maçla açacak. Akşam gerçekleştirilecek maçın ardından hafta yoğun geçecek.
12 Ağustos Cuma
21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
13 Ağustos Cumartesi
17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)
14 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Ağustos Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir).
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