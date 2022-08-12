Bugün hangi maçlar var? 1. Lig maçları hangi gün başlıyor?

Bugün hangi maçlar var? Futbolseverlerin yakından takip ettiği 1. Lig maçlarının bu haftaki planı belli oldu. Peki bu akşam, yarın akşam hangi maçlar var? 12 Ağustos Cuma, 13 Ağustos Cumartesi, 14 Ağustos Pazar, 15 Ağustos Pazartesi 1. Lig karşılaşmaları!