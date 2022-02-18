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TIMETURK / SPOR / Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları

Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları

Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları merak konusu oldu. Milyonlarca fanatik Süper Lig 26. hafta karşılaşmalarının başlamasını bekliyor. Peki ama bugün hangi karşılaşmalar var ve saat kaçta olacak? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK, Konyaspor - Kasımpaşa maçları ne zaman? İşte detaylar...

48 Dakika Önce
2022-02-18 16:02:09
Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları

Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları merak konusu oldu. Milyonlarca fanatik Süper Lig 26. hafta karşılaşmalarının başlamasını bekliyor. Peki ama bugün hangi karşılaşmalar var ve saat kaçta olacak? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK, Konyaspor - Kasımpaşa maçları ne zaman? İşte detaylar...

Bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam (18 Şubat Cuma) Çaykur Rizespor - Başakşehir FK ve Konyaspor - Kasımpaşa maçları oynanacak. Her iki maçın da karşılaşma saat 20.00 olarak belirlendi. Biri beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanan maçın diğeri ise beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

18 Şubat Cuma karşılaşmaları

Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı bugün 20.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri için TIKLAYINIZ...

Konyaspor - Kasımpaşa maçı bugün 20.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemleri ve ilk 11'i için TIKLAYINIZ... .

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