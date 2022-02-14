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TIMETURK / SPOR / Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK hakemi ve ilk 11'ler

Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK hakemi ve ilk 11'ler

Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 26.hafta karşılaşmalarının ilki Çaykur Rizespor - Başakşehir FK arasında olacak. Peki ama maç hangigün saat kaçta olacak? Hakemler belli oldu mu? İlk 11'ler kimler? İşte detaylar...

22 Dakika Önce
2022-02-14 18:23:35
Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK hakemi ve ilk 11'ler

Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 26.hafta karşılaşmalarının ilki Çaykur Rizespor - Başakşehir FK arasında olacak. Peki ama maç hangigün saat kaçta olacak? Hakemler belli oldu mu? İlk 11'ler kimler? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 26. haftasında ilk karşılaşma Çaykur Rizespor - Başakşehir FK arasında gerçekleştirilecek. 18 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'da gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın detayları gelmeye devam ediyor.

Çaykur Rizespor - Başakşehir FK hakemi ve ilk 11'ler

Cuma akşamı gerçekleştirilecek olan Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı hakemleri ve ilk 11'leri henüz belli olmadı. Belirlenmesinin ardından detayları haber sitemiz üzerinden öğrenebilirisiniz. Güncellemeler için takipte kalın. .

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