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TIMETURK / SPOR / Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşması 26. haftada gerçekleştirilecek. Peki ama hangi kanalda yayınlanacak nereden seyredilir? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri...

2 Saat Önce
2022-02-16 17:12:20
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşması 26. haftada gerçekleştirilecek. Peki ama hangi kanalda yayınlanacak nereden seyredilir? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri...

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

18 Şubat Cuma günü yapılacak olan karşılaşmanın nerede gerçekleşeceği henüz kesin değil. Karşılaşma akşam saat 20.00'da oynanacak.

Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri

Medaş Konya Büyükşehir Stadında gerçekleşecek olan karşılaşmanın hakemleri ve ilk 11'leri açıklanmadı. Açıklama yapılmasının ardından detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. .

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