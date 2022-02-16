Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşması 26. haftada gerçekleştirilecek. Peki ama hangi kanalda yayınlanacak nereden seyredilir? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri...
2022-02-16 17:12:20
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşması 26. haftada gerçekleştirilecek. Peki ama hangi kanalda yayınlanacak nereden seyredilir? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri...
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
18 Şubat Cuma günü yapılacak olan karşılaşmanın nerede gerçekleşeceği henüz kesin değil. Karşılaşma akşam saat 20.00'da oynanacak.
Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri
Medaş Konya Büyükşehir Stadında gerçekleşecek olan karşılaşmanın hakemleri ve ilk 11'leri açıklanmadı. Açıklama yapılmasının ardından detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. .
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