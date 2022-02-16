Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşması 26. haftada gerçekleştirilecek. Peki ama hangi kanalda yayınlanacak nereden seyredilir? Konyaspor - Kasımpaşa hakemleri ve ilk 11'leri...