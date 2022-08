Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Torino'da... Emirhan'dan açıklama

4,5 milyon avro bonservis bedeliyle İtalyan ekibe giden Emirhan'ın sözleşmesi devam ederken Torino'dan başka kulübe transferi halinde, siyah-beyazlılar net gelirin yüzde 15'ini alacak.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transfer oldu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda; 4 milyon 500 bin avro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapılarından yetişen ve 4,5 milyon avro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki Emirhan'ın siyah-beyazlı takımda devam etmesi için her şeyi yaptıklarını ancak oyuncunun kalmak istemediğini söylediğini açıklamıştı.

EMİRHAN'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, siyah-beyazlılara veda etti.

Emirhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş ailem. Bir veda yazısı olarak değil bir teşekkür yazısı olarak paylaşıyorum bu yazıyı. Duygularımı, düşüncelerimi, hislerimi ve son bir haftada yaşananları kelimelere dökmek çok zor ancak bunu sizlere borçlu olduğumu düşünüyorum. Geride bıraktığımız sezonun ortasından itibaren bu takımın bir parçası haline geldim ve sizlerin sonsuz desteği, kendime verdiğim sözler ve taraftarlık duygumla çıktım her maça. İlk maç, ilk kupa, ilk gol ve evimizde sizlerin önünde oynamanın duygusunu tecrübe ettim. Seçmeleri kazandığım o gün, okuldan antrenmana koşarak gittiğim günler bunun hayaliyle yaşayan bir genç olarak tarifi olmayan duygulardı. Beni büyüten, her zaman yanımda olan ailemin bende ne kadar emeği varsa kulübümün de bende o kadar emeği oldu. Yaşım genç olsa da bunun her zaman bilincinde olarak hareket ettim. Ben Beşiktaş'ta forma giymeye başladıktan sonra değil bu kulübün kapısından ilk girdiğim andan itibaren burada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Bu formayı giydikten sonra Avrupa'da oynamak gibi bir hedefim de vardı elbet. Kimileriniz şu an bunun erken olduğunu düşünüp bana kızıyor olabilir, kimileriniz bu yolda beni destekliyor olabilir. Bunun yoruma açık bir konu olduğunu biliyorum. Her bir taraftarımızın düşüncesine saygı duyuyor ve sizleri anlayabiliyorum. Avrupa'da futbol oynamak için kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Beşiktaş'ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum. Taraftarı olduğum kulübümü, sizleri ve Türk futbolunu başarıyla temsil etme gayretinde olacağım. Bende emeği olan antrenörlerimize, kulüp personelimize ve oynadığım her maç beni tüm kalbiyle destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar kavuşmak üzere, hoşça kalın." .