Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Türkiye-Haiti Ampute (Engelli) maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? soruları spor severler tarafından son zamanlarda sıkça soruluyor. Ampute 2022 Dünya Kupası maçları geçtiğimiz günlerde başladı. Türkiye turnuvada aldığı galibiyetlerle son 16 tutuna kaldı. Ampute Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını televizyondan izlemek isteyenler ise Ampute Milli Takım maçı televizyondan yayınlanıyor mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte son 16 turunda Türkiye-Haiti Ampute (Engelli) maçı yayınlanacağı kanal.

Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Türkiye-Haiti Ampute (Engelli) maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? soruları spor severler tarafından son zamanlarda sıkça soruluyor. Ampute 2022 Dünya Kupası maçları geçtiğimiz günlerde başladı. Türkiye turnuvada aldığı galibiyetlerle son 16 tutuna kaldı. Ampute Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını televizyondan izlemek isteyenler ise Ampute Milli Takım maçı televizyondan yayınlanıyor mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte son 16 turunda Türkiye-Haiti Ampute (Engelli) maçı yayınlanacağı kanal.

Türkiye Ampute Milli Takımı Ampute Futbol Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı. 2022 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapn Türkiye A Grubunda karşılaştığı rakiplerini bir bir yenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde puan durumunu 6'ya yükselten ve son 16 turuna yükselme şansı yakalayan Ampute Milli Takım 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de A Grubu'ndaki üçüncü maçında Haiti ile karşılaşacak.

Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda?

Ampute Milli Takım maçına spor severlerin ilgisi oldukça fazla. Geçtiğimiz sene dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızda bu sene de şampiyonluk parolası ile sahaya çıkıyor. Ampute Milli Takım maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye-Haiti Ampute (Engelli) maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak?

Son 16 turruna kalmayı garantileyen Ampute Milli Takımımız grupta son maçını Haiti ile oynayacak. Ev sahibi Türkiye ile Haiti maçı saat 20.00'de başlayacak. 3 Ekim Pazartesi günü oynanacak maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olrarak yayınlanacak.

Ampute Milli Takım puan dıurumu 2022 Dünya Kupası

Türkiye Ampıte Milli Takımı yoluna aldığı galibiyetlerle emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan Ampute Milli Takımımız 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası kapsamında A Grubunda ilk 2 maçında 6 puan alarak birinci sırada yer alıyor. Ampute Milli Takım son 16 turunda adını yazdırmayı garantiledi.

Ampute Dünya Kupası nedir?

Ampute (engelli) oyuncuların 7'şer kişilik takımlarla yer aldığı turnuvadır. Oyuncuların tek bir bacağı ampute edilmişken, kalecilerin üst kısmında amputasyon bulunmaktadır. Ampute Dünya Kupası'na pek çok ilke katılmaktadır. Ampute Dünya Kupası mücadeleleri kapsamında finale çıkmaya hak kazanan ve finalde rakibini yenen takım dünya şampiyonu unvanını almaya hak kazanır.