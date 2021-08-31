TRT Spor Yıldız frekansı | 2021 TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi | TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?

TRT Spor Yıldız frekansı | 2021 TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi | Birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarını izleyici ile buluşturan TRT Spor Yıldız kanalının frekans bilgileri son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Son olarak CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı yayınlayan TRT Spor Yıldız kanalının frekans bilgileri nedir? TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?

TRT Spor Yıldız frekansı | 2021 TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi | Birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarını izleyici ile buluşturan TRT Spor Yıldız kanalının frekans bilgileri son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Son olarak CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı yayınlayan TRT Spor Yıldız kanalının frekans bilgileri nedir? TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?

Spora olan ilgi ülkemizde her geçen gün artarken spor kanallarının sayısı da artıyor. Son olarak TRT Spor Yıldız kanalı izleyici kitlesini gün geçtikçe genişletiyor. TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 21 Eylül 2019'da test yayınlarına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kanal normal yayına geçmiş ve kanalın adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirilmiştir.

Birbirinden heyecanlı ve önemli spor müsabakalarını ve turnuvaları ekrana getiren TRT Spor Yıldız kanalının uydu frekans bilgileri de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TRT Spor Yıldız kanalını izlemek isteyenler TRT Spor Yıldız frekansı nedir? 2021 TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi nedir? TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? sorularına yanıt arıyor.

TRT Spor Yıldız frekansı nedir?

TRT Spor Yıldız kanalı uydu üzerinden izlenebilir. İşte TRT Spor Yıldız frekansı;

Frekans: 11958

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?

TRT Spor Yıldız kanalını televizyon, dijital uygulamalar ve internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için uydunuzdan kanalın frekansını taratmanız gerekiyor.

TRT Spor Yıldız hangi kanalda?

Digiturk 87. kanal

D-Smart 86. kanal (HD)

KabloTV 244. kanal (HD)

Turkcell TV+ 71. Kanal

tivibu 85. Kanal

Vodafone TV 72. kanal (SD)

"Yılda 2 bin saatten fazla canlı yayın"

Sporun her rengini ekranlara taşıyacak olan TRT Spor Yıldız, yılda 2 bin saatten fazla canlı yayın ve yaklaşık 1000 spor etkinliğini ekranlara getirmeyi planlıyor. Ayrıca kanalda, futbol dışındaki diğer spor dallarının da yayınlanmasına geniş olanak sağlanarak, seçilmiş en iyi spor etkinlikleri izleyicilerle buluşacak.

Eren: TRT'yi bir dünya markası haline getiriyoruz

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren konuşmasında TRT Spor Yıldız'ın tanıtımını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TRT'nin, merkezine insanı ve insana ait değerler bütününü aldığının altını çizdi. Eren; “TRT'yi bir dünya markası haline getiriyoruz. Bu yayıncılık anlayışını da "Özü Sözü İnsan" diyerek ifade ediyoruz. TRT Spor Yıldız kanalımızda da aynı anlayışı benimsiyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.