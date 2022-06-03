2022 TRT Spor uydu frekansı | TRT Spor HD TV'den nasıl izlenir? TRT Spor HD uydu 2022 frekansı nedir? Türkiye Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Bu zorlu organizasyonda Milli Takıma ekran başında destek vermek isteyenler TRT Spor'u nasıl izleyeceklerini merak ediyor. TRT Spor'u uydudan izleyebilmek için uydu frekans değerlerini taratmak gerekiyor. İşte TRT Spor kanalı frekans bilgileri...

2022 TRT Spor uydu frekansı | TRT Spor TV'den nasıl izlenir? TRT Spor uydu 2022 frekansı nedir? Türkiye Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde mücadele ediyor. Bu zorlu organizasyonda Milli Takıma ekran başında destek vermek isteyenler TRT Spor'u nasıl izleyeceklerini merak ediyor. TRT Spor'u uydudan izleyebilmek için uydu frekans değerlerini taratmak gerekiyor. İşte TRT Spor kanalı frekans bilgileri...

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Milletler Ligi'nde zorlu rakipler ile karşılaşıyor. Milli Takımı ekranlardan desteklemek isteyenler ise TRT Spor'dan müsabakaları canlı olarak izleyebiliyor. Televizyonunda ve uydusunnda TRT Spor olmayan vatandaşlar kanalın güncel frekans değerlerinin kaç olduğunu merak ediyor.

2022 TRT Spor HD uydu frekansı

TTRT Spor'u izleyebilmek için aşağıdaki frekans değerlerini uydu alıcısına ve televizyonunuza taratmanız gerekmektedir. İşte 2022 TRT Spor uydu frekansı;

Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4 (HD)

Türksat 3A: 11096 H 30000 5/6 (SD)

Eutelsat 7A: 10762 V 30000 3/4 (SD/HD)

D-Smart 85. kanal (HD)

Digiturk 56. kanal (HD) (TRT 3-Spor)

86. kanal (HD)

386. kanal (HD)

TRT Spor HD TV'den nasıl izlenir?

TRT Spor HD kanalını televizyon, dijital uygulamalar ve internet üzerinden canlı ve anlık olarak izleyebilirsiniz. TRT Spor'u televizyondan izlemek için uydunuzdan kanalın frekansını taratmanız gerekiyor.

TRT Spor hakkında

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 2010'da TRT 3'ün kapatılıp yerine TRT Spor'un geçmesi planlanmış fakat TBMM TV yayınları yüzünden TRT 3'ün kapatılmayıp ayrı bir kanal olarak kurulması kararlaştırılmış ve 9 Ağustos 2010 tarihinden beri TRT 3 logosuyla birlikte TRT Spor logosu da yayınlarda yer almıştır.

Ayrıca 2011 yılından itibaren başka bir frekansa sahip sadece TRT Spor logosu ile yayın yapan bir kanal daha açıldı.

Ayrıca TRT Spor, 8 Aralık 2014'ten itibaren HD yayına başlamış, kanalın jenerikleri, grafikleri ve logosu da değiştirilmiştir.

TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır. Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

Tüm spor branşlarının yayınlanacağı TRT Spor 2 ise 27 Eylül 2019'da yayın hayatına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinde ise adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirildi. 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren TFF 1. Lig yayın haklarına sahiptir. 2021-22 Sezonu sonuna kadar beIN Sports'la birlikte yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. 7 Ocak 2022 Cuma günü jeneriklerini ve logosunu değiştirmiştir. .