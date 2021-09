Ajax’tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'ın konuğu olacak. Hollanda ekibinde teknik direktör Erik ten Hag ve takımın tecrübeli ismi Daley Blind karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini vurgulayan ten Hag, "Bunu iyi bir şekilde ayarlaman gerekiyor. Hepimiz antrenmanlarda ona göre hazırlanmalıyız. Her maçta elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Hem futbolcu hem de antrenörler için bu önemli" diye konuştu.

51 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Şampiyonlar Liginde zayıf bir takım yok. Şampiyonlar Ligi maçları hiçbir zaman kolay değil. Sakatlıkları var ama oyuncularına güveniyorlar. Biz de güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ OYUNCULARI SAHADA OLACAK, O DA BATSHUAYI"

Hollandalı teknik adam, "Beşiktaş tam kadro gelseydi en çok çekineceğiniz futbolcu kim olurdu?" sorusuna ise, "Beşiktaş çok fazla futbolcusu olan bir takım. Çok fazla tutkuyla oynayabilecek teknik olarak güçlü oyunculara sahipler. En iyi oyuncuları sahada olacak, o da Batshuayi" cevabını verdi.

"FİNALİST OLARAK GÖSTERİLİYORUZ AMA GERÇEKÇİ OLMAK GEREK"

Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek takımlar arasında gösterilmelerine dair ise, "4-5 hafta önce PSV maçı vardı hiçbir şey yapamadık şimdi ise Şampiyonlar Ligi finali diyorlar. Arada fark var. Biraz gerçekçi olmak ve analiz yapmak gerekiyor. Böyle konuşmaları bence garip değil ama konu, iki noktaya da gidebilir"

Öte yandan Erik ten Hag, Davy Klaassen'in ise maçta forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.

DALEY BLIND: TAKIM OLARAK DAHA FAZLASINI HER ZAMAN YAPABİLİRİZ

Şampiyonlar Ligi'nin özel bir yer olduğunu belirten Daley Blind, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her zaman özeldir. Bunun yanında yarın stadyumda Avrupa akşamlarındaki ambiyansı görmek istiyoruz. O takımla, şimdiki takımın kıyaslamasını yapamayız. O takımın 11'indeki oyuncuların yarısından çoğu gitti. Bence şu an iyi yoldayız. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Ancak maçlara tek tek bakmak gerekiyor. Her maçta en iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak çok iyi yerlere gelebiliriz. Takım olarak daha fazlasını her zaman yapabiliriz. Teknik direktörümüz de bunu bize söylüyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Böylelikle her seferinde birbirimizi daha çok güçlendirebiliriz" şeklinde konuştu.

