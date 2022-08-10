Süper Lig 2. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 2. hafta karşılaşmaları | Heyecanla beklenen Süper Lig karşılaşmalarının bu haftaki listesi yayımlandı. Peki bu hafta kimler karşı karşıya saat kaçta ve hangi gün gelecek? İşte merak edilen detaylar...

Heyecanla beklenen Süper Lig karşılaşmalarının bu haftaki listesi yayımlandı. Peki bu hafta kimler karşı karşıya saat kaçta ve hangi gün gelecek? İşte merak edilen detaylar...

Bu hafta hangi maçlar var?

Bu hafta yapılacak olan karşılaşmalar büyük merak konusu oldu. Futbolseverler uzun bir aradan sonra bu hafta maçları için geri sayımı başlattı.

Süper Lig 2. hafta maçları yayımlandı.

Süper Lig 2. hafta karşılaşmaları

12 Ağustos Cuma TRABZONSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR karşılaşması saat 21:00'da

13 Ağustos Cumartesi YUKATEL KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. karşılaşması saat 19:15'de

13 Ağustos Cumartesi GALATASARAY A.Ş. - BITEXEN GİRESUNSPOR karşılaşması saat 21:45'de

13 Ağustos Cumartesi ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR karşılaşması saat 21:45'de

14 Ağustos Pazar HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR karşılaşması saat 19:15'de

14 Ağustos Pazar GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ karşılaşması saat 19:15'de

14 Ağustos Pazar ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. karşılaşması saat 21:45

15 Ağustos Pazartesi ARABAM.COM KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR karşılaşması saat 19:15

15 Ağustos Pazartesi KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. karşılaşması saat 21:45