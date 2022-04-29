IC Holding Yeşil İş Zirvesi’nin ana sponsoru oldu. Peki, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen kimdir? Fırat Çeçen kaç yaşında?

1972 Ankara doğumlu olan Fırat Çeçen, 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 1994 yılından itibaren IC Holding bünyesinde sırasıyla Proje Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir.

IC Holding'in amiral gemisi olan IC İçtaş İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

IC İçtaş İnşaat, Türkiye, Rusya, Amerika, Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa'da, birçoğu imtiyaz modelleriyle (Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devri, Kamu Özel Sektör İşbirliği) teslim edilen komplike Endüstriyel, Altyapı ve Üstyapı projeleri konusunda sağlam bir geçmişe sahiptir.

Fırat Çeçen yönetimindeki IC İçtaş İnşaat, inşaat ve imtiyaz projelerini üstlenmiş ve tamamlamıştır. Bunlar arasında Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü inşaatı, St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu, Moskova - St. Petersburg Otoyolu inşaatı (Otoyol 11, 7. & 8. kısımlar), Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu inşaatı, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı inşaatı, Antalya Havalimanı Dış Hatlar II. Terminali inşaatı, Antalya Havalimanı İkinci Pist ve Apron inşaatı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Tesisleri inşaatı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren, İzmir Çeşme Marina ve Bomonti Uluslararası Turizm ve Kongre Merkezi ve New York Türkevi yer almaktadır.

Bugün itibariyle IC İçtaş İnşaat'ın devam eden başlıca projeleri; Türkiye'nin İlk NGS Projesi olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Ankara Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi, İstanbul Mahmutbey-Esenyurt Metro Projesi ve King Khaled Uluslararası Havalimanı Geliştirme Projesi'dir.

Evli ve 1 çocuk babası olan Çeçen, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor. .