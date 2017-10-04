Sınırda tatbikat 17. gününde

04.10.2017 14:55:30

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 17'inci gününde devam ediyor. Zırhlı araçlar ile gerçekleşen tatbikatta askerlere eğitim verildi.TSK'nın Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda başlattığı tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. Irak askerlerinin katılımıyla devam eden tatbikatta askerler zırhlı araçlar ile bölgeye intikal etti. Burada eğitim alan askerler daha sonra zırhlı araçlara binerek, alanda bulunan zırhlı araçlarda manevra eğitimi yaptı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikatın ardından askerler birliklerine geri döndü.(Ayaz Müldür/İHA)