Şeyh Muhammed Hüseyni kimdir? Dr. Seyyid Muhammed Accân el Hadîd El Hüseyni Er-Rifaî kimdir?

Şeyh Muhammed Hüseyni kimdir? Sakarya’da Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Spor Müdürü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Müftü, Şeyh Muhammed Hüseyni’yi ağırladı. Dr. Seyyid Muhammed Accân el Hadîd El Hüseyni Er-Rifaî kimdir?

Şeyh Muhammed Hüseyni kimdir? Sakarya'da Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Spor Müdürü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Müftü, Şeyh Muhammed Hüseyni'yi ağırladı. Dr. Seyyid Muhammed Accân el Hadîd El Hüseyni Er-Rifaî kimdir?

Şeyh Muhammed Hüseyni kimdir?

El hüseyni lakabıyla bilinen Şeyh Seyyid Muhammed Accân el Hadîd El Hüseyni Er-Rifaî, Musul doğumlu. Dr. Şeyh Seyyid Muhammed Accân el Hadîd El Hüseyni Er-Rifaî anne ve baba tarafından seyyiddir. Şeyh Muhammed Hüseyni 14 yaşında zamanın önde gelen alimlerinden ders almaya başladı. Birçok şehirde sier ver hadis dersi aldı. Seyyid efendi 22 ülke ulemalarından alınmış 400'ün üzerinde hadis rivayet icazeti bulunmaktadır. Babası vefat edince tarikatın başına geçti. Başında olduğu Darüsselam Külliyesi'nin Urfa'daki merkezi 2014'te kuruldu. İstanbul'da ise Seyyidler ve Şerifler Tasavvuf Araştırma Derneği'nde faaliyet yürütüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.