Uçakta doktor var mı? Bu soruya artık daha az 'Evet' yanıtı veriliyor! Doktorlar neden korkuyor?

Uçaktayken hiç beklenmedik sağlık problemleri ile karşılaşılabiliyor. Sağlık görevlilerinin yaptığı bir anket, 10 doktordan 9'unun havadayken yardıma çağrıldığını ortaya koyuyor. Ancak, doktorlar kendilerini gösterme, öne çıkma konusunda giderek daha isteksiz davranıyorlar ve bu durum da endişeleri giderek artırıyor.

Günde binlerce uçak bir noktadan diğerine seyahat ediyor ve yolcularını ulaştırıyor. Havadayken her anlamda imkanlar kısıtlı oluyor. Bunlardan biri de elbette sağlık konusu... Havada rahatsızlanan yolculara yine başka yolcu olan sağlık çalışanları yardım ediyor. Yapılan anonslarla sağlık çalışanlarının kendilerini kabin ekiplerine tanıtması isteniyor. Ancak doktorların bu konuda gittikçe artan isteksizlikleri dikkat çekiyor.

Medimagazin'in derlediği, Dail Mail'de yer alan habere göre, Liverpool Üniversite Hastanesi'nde görev yapan Dr. Joachim Jimie, 2017'de St Lucia'ya uçağa bindiğinde, bir yolcu hastalandı ve anons geldi: 'Uçakta bir doktor varsa, kabin görevlilerine kendilerini tanıtabilirler mi?'

Doktor Jimie mecbur kaldı. Ve yüzleştiği şey ciddiydi: 50'li yaşlarının ortasında nefes nefese bir kadın. Dr. Joachim Jimie, kadının muayenesinde pnömotorak teşhisini koydu. Dr Jimie'nin kadının nefes alabilmesi için göğsüne bir oksijen tüpü sokması gerekiyordu.

Uçakta hazır olan tıbbi kit, iki kaburga arasında küçük bir kesim yapmasına izin veren bir cerrahi bıçak içeriyordu, ancak sağlanan boru çok zayıftı ve bunu insizyondan itemedi. Ertelediği her saniye kadının ölme riskinin arttığını biliyordu.

O da doğaçlama yaptı. Dr Jimie, hostesten bir elbise askısı istedi. Telin borunun içinden geçirilebileceğini ve onu sert tutmak için kullanılabileceğini hesapladı. İşe yaradı. Tüp yerinde kaldı ve kadının ciğerlerine sabit bir oksijen akışı sağlandı.

Dr Jimie, uçuşun geri kalanında kadınla kaldı ve uçak indiğinde, sağlık görevlileri onu hastaneye götürdü ve burada tamamen iyileşti. Havayolu, minnettarlığını göstermekte gecikmedi ve Dr Jimie ve kız arkadaşına seçtikleri herhangi bir varış noktasına business class biletler teklif etti.

Ve Dr Jimie gibi sağlık görevlileri için hayatta bir kez görülen bir durum gibi görünse de bunun gibi senaryolar nadir değil. “Ondan sadece birkaç yıl sonra, uçuşumda ciddi alerjik reaksiyon gösteren bir kadını tedavi etmek zorunda kaldım. Bu, meslektaşlarımın çoğunun en az bir kez deneyimlediği bir şey' diyor Dr. Jimie.

Hastanın zarar görmesi durumunda sorumluluk kimin?

Havayolları, tıbbi bir acil durumda yardım için doktor yolculara güveniyorlar. Medical Defense Union tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, belki de bu, yaklaşık on doktordan dokuzunun bir uçuş sırasında bir yolcuya bakmak için çağrıldığını açıklıyor. Ancak bu, havada hastalanacak kadar şanssız yolcular için ne kadar güvenli olabilir?

The Mail on Sunday'e konuşan uzmanlar, doktorların yardım gerektiğinde öne çıkma konusundaki artan isteksizliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiler. Ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ihtiyaç duydukları araçlar, havayolları arasında değişen yerleşik tıbbi ekipmanla birlikte genellikle eksik oluyor. Ve kabin ekibi ilk yardım konusunda eğitilirken, hasta bir kişinin zarar görmesi durumunda sorumluluğu kimin alacağı sorusu var.

'Uçakta Doktor Var mı Anonsu'na cevap vermemek nasıl bir hukuki yaptırım doğurur?

İngiltere'de kardiyolog olan Dr. Malcolm Finlay, “Doktorların, uçakta biri hasta olduğunda yardım etmek gibi ahlaki bir görevi vardır. Ama asla dahil olmak istemediğin bir tıbbi senaryonun içine atılabiliyorsun. Bu yüzden birçok doktor başlarını eğiyor ve çağrı geldiğinde başka birinin elini kaldırmasını umuyor." diyor.

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, yaklaşık olarak her 600 uçuştan biri böyle bir olayı içerecek. Sadece Londra Heathrow Havalimanı'nda günde 1.300 uçuşun iniş ve kalkış yaptığı düşünülürse, bu İngiltere uçuşlarında her gün doktor çağrıları olduğu anlamına geliyor.

Bu tıbbi olayların üçte birinden fazlası mide ağrıları ve rahatsızlıktır, ancak dörtte biri nörolojik sorunlardır - baş dönmesi, bayılma ve nöbetler dahil - ve yüzde yedisi nefes alma güçlüğüdür.