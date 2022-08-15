Tıp fakülteleri, tarihin en düşük YKS sıralamalarıyla öğrenci aldı!

2022- YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlarda tıp fakültesi sıralamalarındaki düşüş dikkat çekti. Son senelerde yaşanan düşüşün yanında bu sene 10 bine varan düşüşler yaşandığı ifade edildi. Sosyal medyada gündem olan konu için Türk Tabipleri Birliği 'Yaşadığımız 'Beyaz Reform' değil, 'Beyaz Çöküş'tür!' paylaşımını yaptı.

2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin kaç puanla hangi bölümlere yerleştiği ortaya çıktı. Özellikle tıp fakültelerine yerleşen adayların sıralamalarındaki düşüş dikkat çekti. Son 3-4 yılda yaşanan düşüş devam ederek devlet üniversitelerinde sıralamalar yaklaşık 10 bin kadar geriye gitti.

Medimagazin'in haberine göre, sosyal medyada bazı kullanıcılar, devlet üniversitelerinin tıp sıralamalarının 30-40 binlere gerilediğini, Hacettepe'nin 2 binlerle, Çapa'nın 4 binle ve Ege'nin 5 bin ile öğrenci aldığını iddia etti.

Ekşi Sözlük'ün de gündemi tıp

Diğer taraftan sıralamalardaki bu durum Ekşi Sözlük platformunda, "15 ağustos 2022 tıpın 30 k ile kapatması" başlığında gündeme geldi. nepotianus isimli bir yazar Kafkas Tıp'ın 19 binden 29 bine, Hitit Tıp'ın 28 bine Erzincan Tıp'ın 30 binlere gerilediğini ifade ederek şunları kaydetti:

1- Eskiden az kişi giriyordu şimdi fazla kişi giriyor oldukça normal diyenlere. 2019 AYT'ye 1 milyon 880 bin kişi girdi ve Kafkas Tıp 19 bin ile kapadı. 2022 AYT'ye ise 1 milyon 852 bin kişi girdi ve Kafkas Tıp 30 bin ile kapadı yani yüzdelik dilim 2 katına çıkmış neredeyse. Seneye de katlanacak gibi gözüküyor.

2- Tıp için zeki olmaya gerek yok diyenlere. Tıp fakültesi dünyanın her ülkesinde o ülkenin en yetişmiş bireylerinin girdiği fakültedir. Mesela Almanya'da tıpa girmek için ortalamanızın 1.1'den daha kötü olmaması gerek. Böyle örnekler çoğaltılabilir. Dünyanın en pahalı eğitimi tıptır ve akademik kapasitesi düşük insanlara bu eğitimin verilmesi amaçlanmaz.

3- 5 binle 30 bin arasında çok da büyük fark yoktur, 2-3 soru fark vardır sadece. ÖSYM sınavı hiçbir şeyi belirlemez diyenlere, ÖSYM sınavları şuan Türkiye'de akademik kapasiteyi belirlemedeki en iyi yoldur ve 5 binle 30 bine giren arasında gayet kalite farkı da vardır. İyi bir üniversite CV'si şartı boş yere özel sektörde istenmiyor. Tabiki de üniversite sınavı her şey değildir ama çok şeydir.

4- Puanlar artar azalır, bu sene sınav kolaydı yığılma vardı sonuçlar o yüzden iyi geldi diyenlere. Sınavlarda önemli olan puan değildir sıralamadır, hatta yüzdelik dilimdir. İki sene arayla aynı puanı yapmama rağmen birinde 30 bininci diğerinde 7 bininci oldum. Ayrıca yığılma az puan farkıyla sıralamaların çok oynaması demek. Kişiler üniversite tercih ederken sıralamasına göre tercih veriyor. Yığılma üniversite tercihini etkilemez sınavdaki sıralamayı etkiler.

5- Tıpta kontenjan çok arttı, o yüzden düşmesi normal diyenlere. Tıpta kontenjan 2019'da 15010'du, bu sene ise 16804. 3 yılda toplam kontenjan 1800 civarı arttı ama sıralamalar en kötü 12 bin civarı düştü. Yani olay kontenjan artışıyla ilgili değil.

6- Sınavda heyecan yapıp 2-3 fazla yanlış yapılabilir diyenler. Evet yapılabilir tabi ki de. Eğer sistemin seni düzgün ölçmediğini düşünüyorsan mezuna kalırsın bir daha sınava girersin. İnsanlar heyecan yapıyor diye sıralamaların düşmesi gerekmez. O zaman millet heyecan yapıyor diye sınav da yapmayalım. Hiçbir ölçme değerlendirme sistemi kusursuz değildir ama şuan çoktan seçmeli sınavlardan daha iyi bir seçenek de yoktur.

10 bine varan düşüşler

Diğer yandan Türk Tabipleri Birliği, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız "Beyaz Reform" değil, "Beyaz Çöküş"tür!"