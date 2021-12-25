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TIMETURK / SAĞLIK / Tavuk etinin faydaları ve zararları nelerdir?

Tavuk etinin faydaları ve zararları nelerdir?

Tavuk eti herkes tarafından kolay ulaşabilir bir et türü olduğu için çoğu insan bu eti tüketmekte. Çok tüketildiğinden dolayı insanlar bu etin faydalarını ve zararları merak etmekte. Peki, tavuk etinin insan sağlığına faydası ve zararı nedir?

50 Dakika Önce
2021-12-25 14:27:56
Tavuk etinin faydaları ve zararları nelerdir?

Tavuk eti dünyada ve ülkemizde aşırı şekilde tüketilen bir et türüdür. Diğer et türlerine nazaran sürekli bulunması ve çok olması sebebiyle tavuk eti diğer etlere göre daha ucuzdur. Çoğu insan tavuk etini sever. Hatta bazıları o kadar sever ki her gün tüketmek ister. Ancak bir taraftan da bunun zararlı olup olmadığını merak ederler. Her gün tavuk yemenin zararı var mıdır? Tavuk eti her gün yenilirse ne olur? Sorularına cevap aranmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Tavuk etinin sağlığa faydaları nelerdir?

1- Tavuk, içerisinde yüksek oranda protein içerir. Bu sepele sporcular tarafından sürekli olarak tercih edilir.

2- Tavuk eti, bolca vitamin ve mineralin olduğu zengin bir protein kaynağıdır. Tavuk etinde bolca B vitamini bulunmaktadır.

3-Tavuk eti doğru kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olur.

4-Tavuk eti kolesterolü düşürür ve kalbe iyi gelir.

5-Tavuk eti kırnaklara iyi gelir.

6-Tavuk eti göz sağlığına iyi gelir.

7-Tavuk eti hücre ve dokuları yeniler.

Tavuk etinin sağlığa zararları nelerdir?

Tavuk eti eğer köy tavuğu değilse her gün tüketilmemelidir. Sanayi ortamında üretilen tavuklarda antibiyotik kullanılır. Bu durumda tavuklarda bakteri direnci oluşturmasını sağlar. Bu da insan vücuduna girince faydalı bakterilerin ölmesini sağlar. Kız çocuklarının erken yaşta ergenliğe girmesine sebep olur. Sanayi ortamında yetiştirilen tavuklarda oluşan açlık hissini bastırmak için arsenik kullanılıyor bu da zehirli bir maddedir. Sürekli yenildiği takdirde tavuğu tüketen kişilerde zehirlenme vakaları görülebilir. Ayrıca sürekli tavuk eti tüketiminde obezite, kalp, damar hastalığı ve diyabet görülmektedir.

Tavuğun Kalorisi ve Besin Değeri

Tavuk göğsünün derisiz halinde bulunan besin değerleri şu şekildedir:

Protein 22.5

Yağ 2.6

Kolesterol

A vitamini

C vitamini

Potasyum

Kalsiyum

Demir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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