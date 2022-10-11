Son dönemde süt tüketimi arttı, fakat sütün içeriği değişti. Süt balgam yapar mı? Süt vücutta iltihap yapar mı? Fazla süt içmenin zararları nelerdir? gibi sorulara yanıt arar olduk. Peki süt zararlı bir ürün mü? Kan grubuna göre süt tüketimi nasıl olmalı? İşte detaylar...

Son dönemde süt tüketimi arttı, fakat sütün içeriği değişti. Süt balgam yapar mı? Süt vücutta iltihap yapar mı? Fazla süt içmenin zararları nelerdir? gibi sorulara yanıt arar olduk. Peki süt zararlı bir ürün mü? Kan grubuna göre süt tüketimi nasıl olmalı? İşte detaylar...

Süt balgam yapar mı?

Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, hayvansal içerikli yağlar, işlenmiş yiyecekler, beyaz un, çikolata, şeker, alkollü ürünler balgam birikimine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre süt tüket imi yapan kişilerin geniz akıntısı ve balgamı daha çok olmakta.

Kan grubuna göre süt tüketimi

- Keçi sütü 0 grubuna zararlı iken A, B ve AB grubu keçi sütünden yararlanabilir.

- Tam yağlı sütte de A, AB ve 0 grubu zarar görürken, B grubunun tüketmesinde bir sakınca yoktur.

- Yağsız süt tüketiminde de A ve 0 grubu zarar görürken B ve AB grubu için yararlıdır.

Süt vücutta iltihap yapar mı?

Süt ve süt ürünleri kalsiyum barındırmalarına rağmen asidiktirler. Vücutta enflamasyona yani mikropsuz iltihaba neden olarak; eklemlerde şişme, kızarıklık, romatizmal ağrılara sebep olabilirler. Aynı zamanda akne oluşumunu da tetikler.

Fazla süt içmenin zararları nelerdir?

Fazla süt tüketimi;

akne oluşumuna,

kolesterolün yükselmesine,

kalp damar hastalıklarının artmasına,

iltihaplanmalara ve romatizmal ağrılara,

mide ekşimesine,

cildin lekelenmesine,

alerji riskinin artmasına,

hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilir.

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