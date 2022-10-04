Hayatımızda hepimiz bir kere de olsa elektrik çarpma hissine kapılmışızdır. Peki bu elektrik insan vücuduna nasıl yüklenir, nasıl oluşur ve bu elektrik vücuttan nasıl çıkarılır? Statik elektrik vücuttan nasıl atılır? İnsan vücudunda neden elektrik olur?

Hayatımızda hepimiz bir kere de olsa elektrik çarpma hissine kapılmışızdır. Peki bu elektrik insan vücuduna nasıl yüklenir, nasıl oluşur ve bu elektrik vücuttan nasıl çıkarılır? Statik elektrik vücuttan nasıl atılır? İnsan vücudunda neden elektrik olur?

İnsan vücudunda statik elektrik

Vücutta elektrik olduğunun kanıtı elinizi bir yere dokundurduğunuzda ya da biriyle temas haline geçtiğinizde çıt sesi ile kendini belli eder. Sinirsel bir olgu olan bu etkileşimin tıpta henüz bir adı yok.

Nöronların boş kalması sebebiyle yaşandığı var sayılsa da, konuyla ilgili kesin bir bulguya rastlanamamıştır. Plastik kıyafetlerin de sebep olabileceği bu elektriklenmeler, vücudumuzda biriken statik enerjinin dışa vurulması durumudur.

İnsan vücudunda neden elektrik olur?

Aslında herkesin bildiği elektrikten kurtulma yöntemi, yalın ayak toprağa basmaktır. Bu sayede Toprak bütün elektriğinizi çekecektir.

1) Vücudunuzda sürekli statik elektrik hissediyorsanız bunun sebeplerinden birisi de sıcak suyla duş alma alışkanlığından kaynaklanıyor olabilir. Sıcak su vücuttaki nemi yok edeceği için otomatik olarak elektriğe açık hale gelir.

2) Bunların yanı sıra vücuda elektrik yüklenmesinin en büyük etkenlerinden birisi de vücudun sürekli strese ve sinire maruz kalması durumudur. Vücudun elektriklenmesi zaten sinirsel bir durum olduğu için ortaya çıkması da buna bağlıdır.

3) teknolojik aletlerle haşır neşir olmak sürekli elektrikli ışıklı cihazlara maruz kalmak da vücuttaki elektriğin artmasına neden olur.

4) Sentetik naylon karışımlı kıyafetler kullanmak vücut elektriğini artıran nedenlerin başında gelir. Son dönem teknolojinin gelişmesi ile kıyafetlerini daha az kırışıklığa sebep olması ve daha sıcak tutması gibi özelliklerin yapılması için sentetik ve naylon karışımı elbiseler yapılmaktadır.

Statik elektrik vücuttan nasıl atılır?

Vücutta elektriğin artması olağan bir durum olduğu gibi, vücuttan atılması da olağandır.

Toprağa basmak,

Vücudun nemli tutmak, krem sürmek

Elektronik eşyalardan olabildiğince uzak durmak,

Saç kurutma makinesi kullanmamak, sıcak duştan uzak durmak,

Antistatik bileklik ya da antestatik ürünler kullanmak,

Gün içerisinde elleri sık sık yıkamak,

Pamuklu ya da doğal ürün giymek

yardımcı olacaktır.