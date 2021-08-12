Sürekli boğaz temizleme isteği (boğaz reflüsü)
Son dönemlerde birçok kişinin sürekli olarak boğaz temizleme isteği yaşaması uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak belirtildi. Özellikle Ramazan aylarında artan bu isteğin boğaz reflüsü olabileceği bildirildi. Bu sebeple bu sorunu yaşayan birçok kişi internet üzerinden bu sorunun nasıl oluşabileceğini ve tedavi yöntemlerinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki sürekli boğaz temizleme isteği boğaz reflüsüne mi işarettir? Boğaz reflüsü nedir? Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir? Boğaz reflüsü nasıl tedavi edilir? Boğaz reflüsü tedavisinde nelere dikkat edilmelidir? Boğaz reflüsü tedavisinde tüketilirken dikkat edilmesi gereken gıdalar nelerdir? Boğaz reflüsü tedavisinde hangi gıdalar kullanılımalıdır?
2021-08-12 23:17:29
Son dönemlerde birçok kişinin sürekli olarak boğaz temizleme isteği yaşaması uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak belirtildi. Özellikle Ramazan aylarında artan bu isteğin boğaz reflüsü olabileceği bildirildi. Bu sebeple bu sorunu yaşayan birçok kişi internet üzerinden bu sorunun nasıl oluşabileceğini ve tedavi yöntemlerinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki sürekli boğaz temizleme isteği boğaz reflüsüne mi işarettir? Boğaz reflüsü nedir? Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir? Boğaz reflüsü nasıl tedavi edilir? Boğaz reflüsü tedavisinde nelere dikkat edilmelidir? Boğaz reflüsü tedavisinde tüketilirken dikkat edilmesi gereken gıdalar nelerdir? Boğaz reflüsü tedavisinde hangi gıdalar kullanılımalıdır?
Birçok kişinin şikayet ettiği durumlardan biri olan boğaz reflüsü, özellikle sık sık boğaz temizleme isteği ile kendini belli etmektedir. Ramazan aylarında daha sık görülen bu rahatsızlık, mide asidinin boğaza kadar gelip ses tellerinde ve ağız bölgesinde oluşturduğu rahatsızlık ile bilinmektedir. Uzmanlar özellikle bu rahatsızlığın boğaz kısmında çeşitli hasarlara sebebiyet verebileceğinden endişe etmektedir. Bu sebeple vatandaşların bu hastalığı ciddiye alıp, en erken sürede doktara başvurmaları gerekmektedir.
İşte tüm detayları ile sık sık boğaz temizleme isteğine neden olan boğaz reflüsü…
Boğaz reflüsü nedir?
Boğaz reflüsü en basit haliyle midede yer alan mide asidinin boğaza, ses tellerine ve geniz bölgesine kadar gelmesiyle asidin etkisiyle oluşan yanma durumudur. Mide reflüsünden belli durumlarda farklı olan boğaz reflüsünde, göğüs kısmında ağrı, yanma veya ekşime şikayetleri yaşanmamaktadır.
Bu rahatsızlığı çeken kişiler genel olarak boğazlarında sürekli bir takılma hissi yaşarlar ve bu takılma hissi kolay kolay geçmez. Bunun yanı sıra öksürük, ses kısıklığı, genizde yaşanan sıkıntı ve ağız kokusu en çok görülen belirtilerdendir. Bu belirtileri gösteren hastaların en yakın doktora başvurmaları ile, endoskopik muayene vasıtasıyla hastalık kolaylıkla teşhis edilebilir.
Özellikle sigara ve alkol kullanımı ile boğaz kısmında kolaylıkla ortaya çıkabilecek boğaz reflüsü, aynı bölgede çeşitli kanser türlerine de zemin hazırlamaktadır. Erken tedavi edilmesi yaşanabilecek herhangi bir sorunu ortadan kaldırabilir.
Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir?
Her hastalığın olduğu gibi boğaz reflüsünün de belirli belirtileri mevcuttur. Bu belirtiler görüldüğü taktirde en kısa sürede doktora gidilmelidir. Boğaz reflüsünün belirtileri şöyledir;
Boğaz Temizleme İsteği
Boğazda Takılma Hissi
Geniz Akıntısı
Gıcık Tarzında Öksürük
Ses Kısıklığı
Ses Problemleri
Seste Kabalaşma
Yutma Güçlüğü
Boğaz reflüsü tedavisinde nelere dikkat edilmelidir?
Boğaz reflüsü tedavisi esnasında belli noktalara dikkat edilerek tedavi süreci dahada kolaylaştırılabilir. Bu süreçte şu hususlara dikkat edilmelidir;
Çok yemek yememeye dikkat edilmeli ve öğünler sık tüketilmeli
Uyumadan 2 saat öncesine kadar herhangi bir şey yenmemeli
Uyuma esnasında başın en az 30 derece yukarıda tutulmasına özen gösterilmeli
Beli sıkabilecek kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durulmalı
Yemekten sonra veyahut tok karna kesinlikle spor yapılmamalı
Boğaz reflüsü tedavisinde tüketilirken dikkat edilmesi gereken gıdalar nelerdir?
Asitli Gıdalar
Kola, Soda gibi Asitli İçecekler
Hazır Meyve Suları
Hazır Raf Ürünleri
Çay, Kahve
Çikolata ve Bol Kakaolu Yiyecekler
Süt, Yoğurt, Kefir, Ayran
Narenciyeler
Sirke Çeşitleri
Alkollü İçecekler
Aşırı Salçalı ve Baharatlı Gıdalar
Ketçap, Mayonez ve Hardal
Çiğ Soğan
Sarımsak
Fast Food Ürünler
Bazı İlaçlar (Asetilsalisilik Asit, Steroidler, Ağrı Kesici, Naneli Pastil)
Boğaz reflüsü tedavisinde hangi gıdalar kullanılımalıdır?
Balık
Pirinç
Ananas
Bezelye
Ihlamur Çayı
Kepekli gıdalar
Tahıllar
Elma
Brokoli
Melisa Çayı
Komposto (ev yapımı)
Tavuk Eti (derisi alınmış)
Kavun
Havuç
Papatya Çayı
Mısır Ekmeği
Yulaf Ezmesi
Kayısı
Lahana
Rezene Çayı
Peynir
Yumurta Akı
Muz
Yeşil Fasulye
Yasemin Çayı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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