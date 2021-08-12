Sürekli boğaz temizleme isteği (boğaz reflüsü)

Son dönemlerde birçok kişinin sürekli olarak boğaz temizleme isteği yaşaması uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak belirtildi. Özellikle Ramazan aylarında artan bu isteğin boğaz reflüsü olabileceği bildirildi. Bu sebeple bu sorunu yaşayan birçok kişi internet üzerinden bu sorunun nasıl oluşabileceğini ve tedavi yöntemlerinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki sürekli boğaz temizleme isteği boğaz reflüsüne mi işarettir? Boğaz reflüsü nedir? Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir? Boğaz reflüsü nasıl tedavi edilir? Boğaz reflüsü tedavisinde nelere dikkat edilmelidir? Boğaz reflüsü tedavisinde tüketilirken dikkat edilmesi gereken gıdalar nelerdir? Boğaz reflüsü tedavisinde hangi gıdalar kullanılımalıdır?

Son dönemlerde birçok kişinin sürekli olarak boğaz temizleme isteği yaşaması uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak belirtildi. Özellikle Ramazan aylarında artan bu isteğin boğaz reflüsü olabileceği bildirildi. Bu sebeple bu sorunu yaşayan birçok kişi internet üzerinden bu sorunun nasıl oluşabileceğini ve tedavi yöntemlerinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki sürekli boğaz temizleme isteği boğaz reflüsüne mi işarettir? Boğaz reflüsü nedir? Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir? Boğaz reflüsü nasıl tedavi edilir? Boğaz reflüsü tedavisinde nelere dikkat edilmelidir? Boğaz reflüsü tedavisinde tüketilirken dikkat edilmesi gereken gıdalar nelerdir? Boğaz reflüsü tedavisinde hangi gıdalar kullanılımalıdır?

Birçok kişinin şikayet ettiği durumlardan biri olan boğaz reflüsü, özellikle sık sık boğaz temizleme isteği ile kendini belli etmektedir. Ramazan aylarında daha sık görülen bu rahatsızlık, mide asidinin boğaza kadar gelip ses tellerinde ve ağız bölgesinde oluşturduğu rahatsızlık ile bilinmektedir. Uzmanlar özellikle bu rahatsızlığın boğaz kısmında çeşitli hasarlara sebebiyet verebileceğinden endişe etmektedir. Bu sebeple vatandaşların bu hastalığı ciddiye alıp, en erken sürede doktara başvurmaları gerekmektedir.

İşte tüm detayları ile sık sık boğaz temizleme isteğine neden olan boğaz reflüsü…

Boğaz reflüsü nedir?

Boğaz reflüsü en basit haliyle midede yer alan mide asidinin boğaza, ses tellerine ve geniz bölgesine kadar gelmesiyle asidin etkisiyle oluşan yanma durumudur. Mide reflüsünden belli durumlarda farklı olan boğaz reflüsünde, göğüs kısmında ağrı, yanma veya ekşime şikayetleri yaşanmamaktadır.

Bu rahatsızlığı çeken kişiler genel olarak boğazlarında sürekli bir takılma hissi yaşarlar ve bu takılma hissi kolay kolay geçmez. Bunun yanı sıra öksürük, ses kısıklığı, genizde yaşanan sıkıntı ve ağız kokusu en çok görülen belirtilerdendir. Bu belirtileri gösteren hastaların en yakın doktora başvurmaları ile, endoskopik muayene vasıtasıyla hastalık kolaylıkla teşhis edilebilir.

Özellikle sigara ve alkol kullanımı ile boğaz kısmında kolaylıkla ortaya çıkabilecek boğaz reflüsü, aynı bölgede çeşitli kanser türlerine de zemin hazırlamaktadır. Erken tedavi edilmesi yaşanabilecek herhangi bir sorunu ortadan kaldırabilir.

Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir?

Her hastalığın olduğu gibi boğaz reflüsünün de belirli belirtileri mevcuttur. Bu belirtiler görüldüğü taktirde en kısa sürede doktora gidilmelidir. Boğaz reflüsünün belirtileri şöyledir;

Boğaz Temizleme İsteği

Boğazda Takılma Hissi

Geniz Akıntısı

Gıcık Tarzında Öksürük

Ses Kısıklığı

Ses Problemleri

Seste Kabalaşma

Yutma Güçlüğü

Boğaz reflüsü tedavisinde nelere dikkat edilmelidir?

Boğaz reflüsü tedavisi esnasında belli noktalara dikkat edilerek tedavi süreci dahada kolaylaştırılabilir. Bu süreçte şu hususlara dikkat edilmelidir;

Çok yemek yememeye dikkat edilmeli ve öğünler sık tüketilmeli

Uyumadan 2 saat öncesine kadar herhangi bir şey yenmemeli

Uyuma esnasında başın en az 30 derece yukarıda tutulmasına özen gösterilmeli

Beli sıkabilecek kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durulmalı

Yemekten sonra veyahut tok karna kesinlikle spor yapılmamalı

Boğaz reflüsü tedavisinde tüketilirken dikkat edilmesi gereken gıdalar nelerdir?

Asitli Gıdalar

Kola, Soda gibi Asitli İçecekler

Hazır Meyve Suları

Hazır Raf Ürünleri

Çay, Kahve

Çikolata ve Bol Kakaolu Yiyecekler

Süt, Yoğurt, Kefir, Ayran

Narenciyeler

Sirke Çeşitleri

Alkollü İçecekler

Aşırı Salçalı ve Baharatlı Gıdalar

Ketçap, Mayonez ve Hardal

Çiğ Soğan

Sarımsak

Fast Food Ürünler

Bazı İlaçlar (Asetilsalisilik Asit, Steroidler, Ağrı Kesici, Naneli Pastil)

Boğaz reflüsü tedavisinde hangi gıdalar kullanılımalıdır?

Balık

Pirinç

Ananas

Bezelye

Ihlamur Çayı

Kepekli gıdalar

Tahıllar

Elma

Brokoli

Melisa Çayı

Komposto (ev yapımı)

Tavuk Eti (derisi alınmış)

Kavun

Havuç

Papatya Çayı

Mısır Ekmeği

Yulaf Ezmesi

Kayısı

Lahana

Rezene Çayı

Peynir

Yumurta Akı

Muz

Yeşil Fasulye

Yasemin Çayı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.