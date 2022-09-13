Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra sağlık alanında çalışmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz yayımlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? İşte detaylar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra sağlık alanında çalışmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz yayımlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 85 bin sağlık personeli alımı için;

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman?

Kademeli olarak yapılacak alımın başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihinin ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı da yayımlanacak.

27 bin sağlık personeli alımı kararı

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı kararı yayımlanmıştı. Bu karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecekti.

Yapılacak olan 85 bin personel alımının, 27 bin personel alımıyla birlikte olacağı düşünülüyor.