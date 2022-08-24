Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro dağılımı | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro dağılımı | Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı 85 bin yardımcı personel alımı yapılacağını duyurdu. İş ilanlarının başında 'sağlıkçı' ilanları yer alıyor. İş arayan 85 bin kişi için ekmek kapısı olacak personel alımı için kadro dağılımı, başvuru tarihi, başvuru kılavuzu araştırılmaya başlandı. Peki ama Sağlık Bakanlığı personel alımı için nereye başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve detaylar...

Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı 85 bin yardımcı personel alımı yapılacağını duyurdu. İş ilanlarının başında 'sağlıkçı' ilanları yer alıyor. İş arayan 85 bin kişi için ekmek kapısı olacak personel alımı için kadro dağılımı, başvuru tarihi, başvuru kılavuzu araştırılmaya başlandı. Peki ama Sağlık Bakanlığı personel alımı için nereye başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve detaylar...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin yardımcı personel alımı yapılacağını resmi Twitter hesabından;

"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." sözleriyle duyurdu.

Kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı tarafından, alımı yapılacak personelin kadro dağılımına ilişkin bir kılavuz yayımlanması bekleniyor. Açıklama yapıldığınde haber sitemizden ya da haberin içerisinde güncellenen bilgilerden detayları öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu

Ataması yapılacak olan 85 bin sağlık personelinin tüm Türkiye genelindeki eksik noktalara ve pozisyonlara göre alımı yapılacak. Başvuru kılavuzuna ilişkin bir açıklama henüz Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmadı.

20 bin atama

Mart ayında Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yer alan kararla 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.