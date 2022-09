Obezite için vücut kitle endeksine değil, bel-kalça oranına bakılmalı!

EASD 2022 toplantısında, obezite ölçüsü olarak kullanılan vücut kitle indeksinin yerine bel-kalça oranına bakmanın daha doğru sonuçlar verdiği açıklandı

380 binden fazla Birleşik Krallık vatandaşının bel-kalça oranı (WHR), vücut kitle indeksi (BMI) ve yağ kitle indeksinin (FMI) doğrudan karşılaştırılması, bel-kalça oranının en güçlü tahminde bulunduğunu gösterdi.

Stockholm'de yapılan European Association for the Study of Diabetes (EASD 2022) toplantısında yapılan açıklamada, diğer 2 ölçümle karşılaştırıldığında, bel-kalça oranının tüm nedenlere bağlı ölümle en tutarlı ilişkiyi gösterdiği ifade edildi.

Toplantıda bir obezite ölçüsü olarak kılavuzlarda ve uygulamada çok yerleşik olduğu için BMI'yi tamamen değiştirmek için muhtemelen “çok erken” olsa da, şimdi “WHR'yi BMI'ye ek olarak kullanmanın” zamanı geldi denildi. .