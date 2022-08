Karın estetiği ve yağ aldırma, zayıflama yöntemi değil!

Karın germe ve yağ alma operasyonlarının arasındaki farklardan bahseden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökay Baykara, “Karın estetiği ameliyatı, fazla yağ ve derinin alındığı, kas duvarının güçlendirildiği karın bölgesinin tamamen yeniden şekillendirildiği bir operasyondur. Liposuction ise vücudun farklı bölgelerinde lokalize yağ birikimlerini gidermeye odaklanan bir işlemdir. Bu iki işlem de kesinlikle kilo verme yöntemi değil, vücut şekillendirme yöntemidir” dedi.

Liv Hospital Ankara Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökay Baykara, abdominoplasti (karın germe) ve liposuction (yağ aldırma) işlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



YAĞ ALDIRMA CERRAHİ BİR İŞLEM



Liposuction ile yalnızca yağların alındığını, karın germede ise deri, yağ ve kasların tedavi edildiğini söyleyen Op. Dr. Baykara, “Yıllar geçtikçe, yağ vücudun diğer bölgelerinde olduğundan çok daha fazla göbek çevresinde birikme eğilimi gösterir ve ondan kurtulmamız giderek daha zor hale gelir. Diyet ve egzersiz ikilisinin üstünlüğü tartışılmaz olsa da bazen bu savaşı kazanmamıza yardımcı olacak cerrahi işlemler de vardır. Karın germe ameliyatı gibi liposuction da cerrahi müdahalelerden biridir. Her ikisi de vücudumuzun konturunda bir iyileşme sağlamak için gerçekleştirilir” diye konuştu.



İKİ İŞLEMİN FARKI, UYGULAMA YOLU VE NEDENİ



İki işlem arasındaki en büyük farkların, onları uygulamanın yolu ve nedeni olduğunu söyleyen Op. Dr. Baykara “Liposuction ile sadece yağlar alınır, diğer yandan karın germe ile liposuction yapmanın yanı sıra, örneğin hamilelikten veya aşırı kilo kaybı sonrası esneyen karın kasları sıkılaştırılarak fazla deri alınır. Bu nedenle liposuction ile aslında sadece yağlar tedavi edilir, karın germede ise deri, yağ ve kaslar tedavi edilir. Liposuction ile alabildiğimiz tek yağ cilt altında biriken yağı almak olacaktır ve asla karın ve bağırsak çevresi yağlara müdahale edemeyiz. Eğer karın içi bölgede yağlanmamız varsa, egzersiz yapmak ve uygun bir diyet protokolünü izlemek gerekecektir” şeklinde konuştu.



AMAÇ VÜCUDU ŞEKİLLENDİRMEK



Abdominoplasti ve liposuction işlemlerinin kilo verme yöntemi olmadığını, bir vücut şekillendirme yöntemi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Baykara, şu bilgileri paylaştı:



“Abdominoplasti olarak bilinen karın estetiği ameliyatı, fazla yağ ve derinin alındığı ve kas duvarının güçlendirildiği, karın bölgesinin tamamen yeniden şekillendirildiği bir operasyondur. Liposuction ise vücudun farklı bölgelerinde lokalize yağ birikimlerini gidermeye odaklanan bir işlemdir. Abdominoplasti işleminde bikini bölgesinden yapılan bir kesi ile gevşemiş olan karın kasları tabakası sıkılaştırılır, fazla olan karın cildi ve yağ dokusu çıkarılarak operasyon sonlandırılır. Elde edilen sonuç, iz veya sarkma olmadan düz ve fit görünümde bir karındır. Ayrıca mini karın germe dediğimiz bir operasyon da var. Aslında yapılan işlem benzer olmakla birlikte kesi izi ve müdahale edilen bölge daha sınırlıdır. Liposuction işlemi yapılacak bölgeye de mikro kesilerden ince kanüller sokularak gerçekleştirilir. Bu tüpler, çevredeki dokuların geri kalanına saygı gösterirken istenmeyen yağları emen bir vakum makinesine bağlanır. İşlemden sonra küçük kesiler görünür iz bırakmadan dikilir. Unutulmamalıdır ki; her iki yöntem de kesinlikle kilo verme yöntemi değildir, bir vücut şekillendirme yöntemidir.”



ZAYIFLAMA TEDAVİSİ DEĞİL



Her iki operasyon da yağın yok edilmesini sağlasa da, farklı amaçların hedeflendiğini ifade eden Op. Dr. Baykara, “Abdominoplasti; aşırı yağ, aşırı deri kıvrımları ve karın kasları dâhil olmak üzere göbeği yeniden şekillendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir prosedürdür. Bu arada karın bölgesine uygulanan liposuction, daha fazla miktarda yağ almamızı sağlar, diğer elementlere katkı sağlamaz. Ayrıca liposuction karın bölgesi dışında jinekomasti diye adlandırılan erkekte meme büyümesi durumunda da, uyluk bel ve kol gibi yağ birikimine müsait bölgelerde de kullanılan bir yöntemdir” dedi.



Liposuction'ın daha genel bir tedavi olduğunun altını çizen Op. Dr. Baykara, abdominoplastinin ise göbeği mükemmelleştirmeyi amaçlayan çok daha spesifik bir teknik olduğunu belirtti. Op. Dr. Baykara, “Yağların alınmasıyla kilolar azaltılır evet fakat zayıflama tedavisi değildir. Diyet ve egzersize dirençli lokalize yağlarla savaşmanın yollarıdır. İhtiyacımız olan kilo vermekse bunu başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra liposuction veya karın germe ile kalan kısımları şekillendirebiliriz” açıklamasında bulundu.



YAĞI ÇIKARMAK İÇİN LİPOSUCTİON YÖNTEMİ TERCİH EDİLEBİLİR



Sadece fazla miktarda yağın çıkarılması gerekiyorsa, en iyi seçeneğin büyük olasılıkla liposuction olması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Gökay Baykara, “Öte yandan, daha az yağ birikiminiz varsa ve karın kaslarınızda ve karın cildinizde gevşeklik varsa, karın germe kesinlikle ihtiyaçlarınıza daha uygundur. Genellikle sonuçları en üst düzeye çıkarmak için her iki tekniği birleştirmek de oldukça yaygındır. İlk önce yağı çıkarmak için liposuction yöntemi kullanılır ve daha sonra karın duvarını yeniden yapılandırmak için abdominoplasti işlemi uygulanır. Her durumda, vücut yapınızı inceleyen ve isteklerinizi en iyi şekilde karşılayacak tedaviyi önerecek bir uzman fikri almak en önemlisidir” diyerek sözlerini noktaladı.