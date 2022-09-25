Karamuk bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Karamuk bitkisi nerede yetişir, nasıl tüketilir? Karamuk bitkisi faydaları ve zararları I Karamuk bitkisi neye iyi geliyor?

Sivas ve çevresinde eylül - ekim aylarında doğadan yaş olarak toplanıp kurutulan, çay haline getirilerek tüketilen Karamuk bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Tam da dönemi gelmişken Karamuk bitkisi nedir, faydaları nelerdir? Karamuk bitkisi nerede yetişir, nasıl tüketilir? Karamuk bitkisi faydaları ve zararları nelerdir? Karamuk bitkisi neye iyi geliyor? soruları merak ediliyor. İşte o soruların cevapları...

Son yıllarda her ne kadar ilaç tüketimi yaşanılan salgınlar nedeniyle hayli artsa da ilaç kullanımını minimumda tutarak bitkilerin gücünden faydalanmaya daha çok önem vermeye başladık. Bunlardan biri de Karamuk bitkisi... Birçoklarının hakkında bilgi sahibi olmadığı bu çok önemli bitki Sivas ve çevresinde eylül - ekim aylarında doğadan toplanıyor. Yaş olarak toplandıktan sonra kurutulup çay haline getirilerek tüketiliyor.

Soğuk algınlığını önlüyor, kanser hücrelerini öldürüyor

Karamuk bitkisi içerisinde A,C,E vitaminleri, kalsiyum, bakır ve magnezyum mineralleri barındırıyor.

Özellikle kış aylarında tüketilen karamuk çayı; soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olma özelliğiyle biliniyor.

Vücutta hücre sağlığını koruyarak iltihaplanmayı, enfeksiyonu önleyen karamuk, kanser hücrelerine karşı öldürücü (sitotoksik) etkisiyle en önemli koruyucular arasında yer alıyor. Sofralarda daha çok marmelat, komposto olarak yer bulan karamuk, et ve tavuklarda sos olarak kullanılarak dünya lezzetleri arasında da kendisine yer buluyor.

Vücuttaki enfeksiyonu önlüyor

Karamuk meyvesi hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcıdır.

Karamuk hakkında bilgi veren Diyetisyen Cansu Arslan “Kırmızı, mor renkte bir sonbahar meyvesi olan karamuk, Anadolu'da bin yılı aşkın süredir kullanılan bir meyvedir. Karambık, karamıh gibi farklı adlarla da anılır. Büyüklerimiz anlatırken belki denk gelmişsinizdir bazı yerlerde yapraklarıyla birlikte de tüketilir, ekşi ve mayhoş bir tadı vardır. Karamuk, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, bakır ve demir minerallerini içerir. Bu antioksidanlardan zengin içeriği ile vücudumuzdaki enfeksiyonu, iltihaplanmayı önler. Alerjileri azaltır, kan damarlarını güçlendirir. Bol miktarda lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengeler, insülin duyarlılığını artırır. Böylece hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bazı çalışmalar kanser hücreleri üzerinde sitotoksik (hücre öldürücü) etkisi olduğunu da göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Tazeyken meyve olarak da tüketiliyor

Karamuk meyvesinin soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında koruyucudur. Arslan, “Faydası saymakla bitmeyen karamuk, toplarken ellerde bıraktığı renkten dahi anlayacağımız üzere güçlü antioksidan özelliği ile soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. İyi bir C vitamini kaynağı olarak gün içinde tüketilebilir. Tazeyken meyve olarak yiyelim. 100 gramı 60-65 kaloridir ve 1 porsiyonu yaklaşık bir avuç olarak düşünülebilir. Kurutulmuş hali yoğurtlara yulaf ezmesiyle ekleyerek ya da ceviz, fındık gibi yağlı tohumlarla ara öğünde tüketilebilir. Kaynatılıp suyu, marmelattı, kompostosu yapılabilir. Et ve tavuklara sos olarak kullanılıp, dünya standartlarında bir lezzet elde edilebilir. Taze halini derin dondurucuda saklayıp kışın da tüketimi tercih edilebilir” diye konuştu