Kabızlığa ne iyi gelir? Kabız olmamak için nelere dikkat etmek gerekir? Kabızken yenecek besinler

Kabızlığa ne iyi gelir? Durağan yaşantılarla birlikte sayısı artan kabızlık, düzenli hayata geçişle, hayatınızdan çıkar. Peki ama Kabız olmamak için nelere dikkat etmek gerekir? Kabızlığı en hızlı ne geçirir? Kabız olan bir kişi ne yapmalı? Kabızken yenecek besinler...

Durağan yaşantılarla birlikte sayısı artan kabızlık, düzenli hayata geçişle, hayatınızdan çıkar. Peki ama Kabız olmamak için nelere dikkat etmek gerekir? Kabızlığı en hızlı ne geçirir? Kabız olan bir kişi ne yapmalı? Kabızken yenecek besinler

Kabız neden olunur?

Kabızlığa sebep olan durumların en başında düzensiz ve katı beslenme geliyor. Özellikle hareketsiz yaşam içerisinde olan kişilerde, beslenme sorunlarıyla birleştiğinde kabızlık; ağrı ve sancıyı da beraberinde getirebiliyor.

Kabızlık sorununu yaşamamak için tuvaletinizi bir düzene oturtmalı ve her daim o saatte tuvalete çıkmalısınız. Bunun yanı sıra beslenmenize sebze ve meyve tüketimini de eklemelisiniz.

Kabızlığa ne iyi gelir?

Kabızlığa iyi gelen besinler, bağırsakların çalışmasını ve midenin rahatlamasını sağlayan besinlerden oluşuyor.

Kayısı, erik, yulaf, rezene çayı, beyaz lahana, incir, zeytinyağı, armut, pırasa, limonlu yoğurt kabızlığa iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

Kabız olmamak için nelere dikkat etmek gerekir?

- Bolca sıvı tüketin ve bunu rutin haline getirin.

- Daha fazla hareket edin.

- Lif ağırlıklı sebze ve meyve tüketin.

- Bakliyat ve tahıl tüketimine ağırlık veren beslenme programları hazırlayın.

- Kafein tüketimini azaltın.

- Lokmalarınızı çok çiğneyin ve küçük lokmalar almaya özen gösterin.

- Süt ve süt ürünleri tüketimini azaltın.

- Tuvalet düzeni oluşturun.

- Tuvaletinizi tutmamaya özen gösterin.