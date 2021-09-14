İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?

Son zamanlarda birçok kişi isteğe bağlı sigortanın nasıl yapıldığını merak etmektedir. Özellikle sigortalı bir işte çalışmayan veyahut bir sigortaya sahip olmak isteyen kişilerin başvurmak istediği, bu sigorta türüne ilgi oldukça fazladır. İsteğe bağlı sigorta türüne başvurmadan önce vatandaşlar, bu sürecin nasıl ilerlediğini ve gerekli başvuru koşullarının ne olduğunu merak etmektedir. Peki isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? İsteğe bağlı sigorta nereden yaptırılır? İsteğe bağlı sigorta yaparken nelere dikkat edilir? İsteğe bağlı sigorta yaparken gerekli başvuru koşulları nelerdir?

Son zamanlarda birçok kişi isteğe bağlı sigortanın nasıl yapıldığını merak etmektedir. Özellikle sigortalı bir işte çalışmayan veyahut bir sigortaya sahip olmak isteyen kişilerin başvurmak istediği, bu sigorta türüne ilgi oldukça fazladır. İsteğe bağlı sigorta türüne başvurmadan önce vatandaşlar, bu sürecin nasıl ilerlediğini ve gerekli başvuru koşullarının ne olduğunu merak etmektedir. Peki isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? İsteğe bağlı sigorta nereden yaptırılır? İsteğe bağlı sigorta yaparken nelere dikkat edilir? İsteğe bağlı sigorta yaparken gerekli başvuru koşulları nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta, vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gören sigorta türlerinden biridir. Birçok kişi bu sigorta türünün nasıl yapıldığını merak etmektedir. Başvuru sürecinin nasıl işlediği, online ortamdan başvuru yapılıp yapılmadığı gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. İşte tüm detayları ile isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

İsteğe bağlı sigorta başvurusu nasıl yapılır?

İsteğe bağlı sigorta yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlardan ilki 18 yaşını olmaktır. 18 yaşında olan her vatandaş sigorta başvurusunda bulunabilir. İsteğe bağlı sigorta talebinde bulunmak isteyen 18 ve üzeri yaştaki vatandaşlar bu istekleri doğrultusunda bir başvuru dilekçesi vererek bu işlemi gerçekleştirebilirler.

İsteğe bağlı sigorta yaptırabilmek için aranan bir diğer özellik ise sigortayı yaptıran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler bu hizmetten yararlanamamaktadır.

İsteğe bağlı sigorta başvurusu nereden yapılır?

İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen vatandaşlar öncelikle e-Devlet üzerinden “isteğe balı giriş belgesi” almaları elzemdir. Bu belgeyi alan vatandaşlar kendi ilçelerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra isteğe bağlı sigorta yapmak isteyen vatandaşlar, sigorta hizmeti veren kurumları da bu doğrultuda tercih edebilirler.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.