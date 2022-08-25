İnsanların ağızlarındaki bir garip bakteri: Neisseriaceae

İnsanların ağız boşluğuna göre tırtıl şekli alan ve insanlığın yarısının ağzında olan “Neisseriaceae” adlı bakteri hakkında ilginç bilgiler…

Neisseriaceae bakterisi neredeyse tüm insanların yarısının ağzında görülen ve tırtıl şeklindeki görüntülenen bir bakteri ailesidir. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, bu bakterinin tırtıl şeklinde olmasının sebebi ise ağız boşluğuna daha iyi adapte olabilmek…

Bilim insanlarına göre bu bakteri ailesinin türediği ortamlara göre anatomik şekillerini değiştirebilme özelliği, mikroskobik canlılardaki hücresel evrimleşmenin incelenmesi için çok iyi bir örnek oldu.

İnsan ağzının içinde 700'den fazla bakteri türü bulunuyor. Bu sebeple mikropların gelişmesi için ağızlar oldukça uygun bir yer. Ancak ağzın içindeki hücreler tükürük ile birlikte çıktığı ve değiştiği için mikropların ağızda tutunabilmesi zor görünüyor.

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nden hücre biyoloğu Silvia Bulgheresi ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden (INRS) mikrobiyal genetikçi Frédéric Veyrier liderliğindeki araştırmacılar, Neisseriaceae türlerinin ağızda tutunabilmek ve çoğalabilmek için ilginç bir yol geliştirdiğini belirtiyor.

Elektron mikroskobu ile incelendi

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'da yayınlanan yeni çalışmada bu canlılardaki hücresel büyümenin daha iyi anlaşılması için bakteriler elektron mikroskobu ile incelenmeye tabi tutuldu.

Elektron demetlerini görüntüleme için kullanan bu mikroskoplar, normal ışık mikroskobuyla görüntülenemeyen küçük nesnelerin gözlemlenmesine olanak tanıyor.

Mikroskop gözlemlerinden sonra araştırmacılar, Neisseriaceae örneklerinin genetiğini düzenledi. Bunun amacı da çubuk şeklindeki organizmaların tırtıl şekline bürünmesini canlı gözlemlemekti.

"Atadan evrimleşti"

Zira eldeki bilgiler, bu organizmaların aslında çubuk şeklindeki bir atadan evrimleştiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, çalışmanın bütününde bu küçük topluluktaki mikropların ortama göre farklı şekiller aldığı ve kendi gruplarına fayda sağlayacak farklı roller üstlendiği saptandı.

Bulgular, bir organizmanın tek hücreliden çok hücreli olana doğru nasıl evrimleştiğinin önemli bir örneği oldu.

Bulgheresi, "Çok hücreli Neisseriaceae, hücre şeklinin nasıl evrimleştiğini anlamamızı sağladı" ifadelerini kullandı. .