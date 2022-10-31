Gece yatağın başına soğan koymak ne işe yarar? Odaya soğan koymanın faydaları, hangi hastalıklardan korur?

Gece yatağın başına soğan koymak ne işe yarar? Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında birçok hastalık baş gösteriyor. Doğal yöntemlerle korunmaya çalışmak hastalıkların daha kolay atlatılmasına neden oluyor. Başucuna soğan koymak da bunlardan bir tanesi. Peki ama odaya soğan koymanın faydaları neler ve soğan hangi hastalıklardan korur? İşte detaylar..

Gece yatağın başına soğan koymak ne işe yarar? Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında birçok hastalık baş gösteriyor. Doğal yöntemlerle korunmaya çalışmak hastalıkların daha kolay atlatılmasına neden oluyor. Başucuna soğan koymak da bunlardan bir tanesi. Peki ama odaya soğan koymanın faydaları neler ve soğan hangi hastalıklardan korur? İşte detaylar..

Gece yatağın başına soğan koymak ne işe yarar?

Soğanın solunum yollarına etkisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi.

Başucuna soğan koyma tavsiyesi, genel olarak grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda önerilir. Gece tüm gün kapalı bir ortamda kaldığımız ve savunmasız bir durumda olduğumuz için soğan odadaki mikropların ölmesine yardımcı olur. Aynı zamanda doğal antibiyotiktir.

Bununla birlikte solunum yollarının temizlenmesine rahatlamasına neden olur.

DSÖ solunum yolları araştırması

Dünya Sağlık Örgütü soğanın solunum yollarına etki ettiğini kabul eden bir çalışma yayımladı. Çalışmada öksürüğü azalttığı bedensel ağrıları en aza indirdiği bakterileri öldürdüğü kanıtlandı.

Odaya soğan koymanın faydaları, hangi hastalıklardan korur?

Soğan tüketmek enfeksiyon oluşumunu engeller ve oluşan enfeksiyonun giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim ve kalp sağlığı üzerinde de büyük etkileri bulunur.

Bununla birlikte sadece tüketmek değil grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolları hastalıklarında kokusunu solumak da büyük etki etmektedir.

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