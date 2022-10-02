Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir? Balkabağının faydaları ve zararları nelerdir? Balkabağından neler yapılır?

Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir?Balkabağının faydaları ve zararları nelerdir? Mevsiminin yaklaşması ile birlikte balkabağına dair araştırmalar yapılıyor. Peki ama balkabağının içinde hangi vitaminler var faydaları nelerdir balkabağından hangi yemekler yapılır? İşte detaylar...

Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir?Balkabağının faydaları ve zararları nelerdir? Mevsiminin yaklaşması ile birlikte balkabağına dair araştırmalar yapılıyor. Peki ama balkabağının içinde hangi vitaminler var faydaları nelerdir balkabağından hangi yemekler yapılır? İşte detaylar...

Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir?

Balkabağı içeriğindeki vitaminler sayesinde vücutta enfeksiyon oluşumu riskini azaltarak antienflamatuar hastalıklara iyi gelir.

Beyaz kan hücre artırımını güçlendirir.

Stres ve uykusuzluk gibi problemlerin ortadan kalkmasına neden olur. Bağırsak düzenleyici için sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.

Kötü kolesterol düşürür ve kan akışını rahatlatır.

Göz sağlığı ve mikropların arınması için birebirdir.

Balkabağından neler yapılır?

Balkabağı çorbası

Balkabaklı baklava

Balkabaklı cheesecake

Kireçte balkabağı

Zencefilli balkabaklı kek

Klasik kabak tatlısı

Balkabaklı ravioli

Etli balkabağı yemeği

Balkabağı kızartması

Balkabağı helvası

yapılabilir. Tabii sadece bunlarla sınırlı değildir kendi damak tadı ve zevkinize göre farklı tariflerde çıkarabilirsiniz.

Balkabağı gaz yapar mı?

Balkabağının gaz, şişkinlik ve kabızlık yaptığına dair yanlış bilinen bir bilgi vardır. Balkabağı gaz yapmaz balkabağı ile birlikte tüketilen başka besinler gaz oluşumuna neden olmuş olabilir.

Bilinenin aksine balkabağı kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini arttırır.

Balkabağı faydaları

Balkabağı içerisinde A, B, E vitaminleri; demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve posa bulunur.