Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir? Balkabağının faydaları ve zararları nelerdir? Balkabağından neler yapılır?
Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir?Balkabağının faydaları ve zararları nelerdir? Mevsiminin yaklaşması ile birlikte balkabağına dair araştırmalar yapılıyor. Peki ama balkabağının içinde hangi vitaminler var faydaları nelerdir balkabağından hangi yemekler yapılır? İşte detaylar...
2022-10-02 22:33:45
Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir?Balkabağının faydaları ve zararları nelerdir? Mevsiminin yaklaşması ile birlikte balkabağına dair araştırmalar yapılıyor. Peki ama balkabağının içinde hangi vitaminler var faydaları nelerdir balkabağından hangi yemekler yapılır? İşte detaylar...
Balkabağı hangi hastalıklara iyi gelir?
Balkabağı içeriğindeki vitaminler sayesinde vücutta enfeksiyon oluşumu riskini azaltarak antienflamatuar hastalıklara iyi gelir.
Beyaz kan hücre artırımını güçlendirir.
Stres ve uykusuzluk gibi problemlerin ortadan kalkmasına neden olur. Bağırsak düzenleyici için sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.
Kötü kolesterol düşürür ve kan akışını rahatlatır.
Göz sağlığı ve mikropların arınması için birebirdir.
Balkabağından neler yapılır?
- Balkabağı çorbası
- Balkabaklı baklava
- Balkabaklı cheesecake
- Kireçte balkabağı
- Zencefilli balkabaklı kek
- Klasik kabak tatlısı
- Balkabaklı ravioli
- Etli balkabağı yemeği
- Balkabağı kızartması
- Balkabağı helvası
yapılabilir. Tabii sadece bunlarla sınırlı değildir kendi damak tadı ve zevkinize göre farklı tariflerde çıkarabilirsiniz.
Balkabağı gaz yapar mı?
Balkabağının gaz, şişkinlik ve kabızlık yaptığına dair yanlış bilinen bir bilgi vardır. Balkabağı gaz yapmaz balkabağı ile birlikte tüketilen başka besinler gaz oluşumuna neden olmuş olabilir.
Bilinenin aksine balkabağı kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini arttırır.
Balkabağı faydaları
Balkabağı içerisinde A, B, E vitaminleri; demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve posa bulunur.
- Balkabağı başta alerjik reaksiyonlar olmak üzere astım, bağışıklık sistemi problemleri gibi rahatsızlıkların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Antioksidan kapasitesi en yüksek meyvelerden biridir.
- Kış günlerinin kurtarıcısı balkabağı cildin ışıltısını artırır tazelenmesini sağlar ve kuruluğunu azaltır. Aynı zamanda cildin kolajen üretimini artırır Bu da ilerleyen yaşlar için daha genç görünmenize yardımcı olur.
- Balkabağının içerisinde bulunan ksantin adlı bileşeni sayesinde ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olur. İleri yaşlarda görülebilecek göz doku hasarı ve katarakt gibi problemlerin önüne geçer.
- Uzun süre tokluk sağlayabileceği gibi, bağırsak hareketlerini hızlandırır. Aynı zamanda lif bakımından da zengindir.
- Yine antioksidan içeriğinden dolayı kalp ve bağırsak sağlığını korur.
- Düzenli tüketildiğinde böbrek taşı oluşumunu engeller.
.
YORUMLAR (0)