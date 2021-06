Eczacıbaşı’ndan Online satış kanalına özel sağlıklı yaşam markası! Selfit ile Sen iste yeter!

Tüketicilerin değişen yaşam beklentileri ile sağlıklı yaşam, beslenme ve formunu koruma ihtiyaçlarını online satış kanalları üzerinden hızlı ve kolay şekilde ulaşmaları için sunulan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın yeni sağlıklı yaşam markası Selfit ailesinin portföyünde, temel gıda takviyeleri bulunmaktadır ve yakın zamanda lansmanı olacak sağlıklı atıştırmalıklar yer alacaktır.

Markanın tüm ürün ve içerikleri, düzenli olarak akredite laboratuvarların kontrolünden geçiyor. 2021 sonuna kadar sağlıklı yaşamı destekleyen yeni kategori ve ürünler portföye eklenecek olup mevcut Selfit ailesine, hep birlikte biraz daha yakından bakalım;

Gıda Takviyeleri;

Selfit Collagen & Hyaluronic Acid

Selfit Collagen & Hyaluronic Acid, 750 mg tip 1 kollajen ve 150 mg hiyaluronik aside ek olarak 50 mg resveratrol ve 20 mg nar çekirdeği içeren formülü ile cildinize destek sunar. Koruyucu, tatlandırıcı, ve renklendirici içermeyen Selfit Collagen & Hyaluronic Acid'i günde 1 tablet, yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Selfit Biotin 2000 mcg

Biotin, saç ve cilt sağlığının korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Selfit Biotin, 2000 mcg veya 5000 mcg biotin içeren iki ayrı formu sayesinde normal saçın ve normal cildin korunmasına destek olurken; normal enerji oluşum metabolizmasına da katkıda bulunur. Koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcı içermez.

Selfit Vitamin B12 1000 mcg

Metilkobalamin formundaki Selfit Vitamin B12; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, normal enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunurken hücre bölünmesinde de görev alır. Koruyucu ve renklendirici içermeyen, dil altı tablet formundaki Selfit Vitamin B12'yi güvenle kullanabilirsiniz. Günde 1 dil altı tabletin, yemeklerden sonra alınması önerilir.

Selfit Magnesium Citrate 200 mg & Vitamin D

Hücre bölünmesinde görev alan magnezyum minerali, aynı zamanda normal enerji oluşum metabolizmasına da katkıda bulunur. Selfit Magnesium Citrate, içeriğindeki 2,5 mcg D vitamini ile güçlendirilmiş formülasyonu sayesinde kas fonksiyonuna, normal kemiklerin korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkı sağlıyor. Yetişkinlerin günde 1 defa 1 tablet kullanması tavsiye edilen Selfit Magnesium Citrate 200 mg & Vitamin D, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

Selfit Korean Ginseng Complex (Panax Ginseng)

Eski zamanlardan bu yana bitkilerin kralı, cennet kökü ve dünya harikası olarak adlandırılan Ginseng, yüzyıllardır geleneksel Çin kültüründe yer almıştır.(1) Panax ginseng Asya'da yetiştirilen belki de en ünlü bitkilerden biridir. Eski Hint metinlerinde ginsengin geleneksel olarak farklı amaçlara yönelik kullanılan bir bitki olduğu söylenir. Yüzyıllar önce Koreliler ginseng yapraklarının ay ışığı parıltısı saçtığına inanırlardı. Selfit Korean Ginseng Complex, içeriğindeki Panax Ginseng ile uzakdoğunun en çok kullanılan bitkilerinden birini kullanıcılarıyla buluşturuyor. 100 mg panax ginseng ekstraktı, 60 mg ginkgo biloba ekstraktı ve 181,4 mg L-arjininle güçlendirilmiş formülasyona sahip Selfit Korean Ginseng Complex; koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcı içermez ve bitkisel kapsüllerden oluşur.

Selfit Omega 3 650 mg

Selfit Omega 3, 1000 mg balık yağından elde edilen, trigliserid formda 650 mg Omega 3 içerir. 360 mg EPA ve 240 mg DHA içeren Selfit Omega 3 650 mg kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. (Faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.) Norveç menşeili Selfit Omega 3 650 mg; koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. Günde 1 yumuşak kapsülün yemeklerden sonra alınması önerilir.

Selfit Vitamin C 1000mg

Size ve ailenize bağışıklık için güçlü bir birliktelik sunan Selfit Vitamin C, 1000 mg C vitamini içeren formülü sayesinde yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna ve normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Koruyucu içermeyen Selfit Vitamin C, tatlandırıcı olarak ise bitkisel bir çözüm olan steyva içerir. 20 efervesan tabletten oluşan ürünü, 1 bardak (200 ml) suda eriterek tüketebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: https://www.selfit.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.