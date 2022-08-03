COVID-19 Ege Üniversitesi'nde geliştirilen bilgisayarlı tomografiden kaçamayacak!

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) COVID-19 hastalarının akciğer tomografisi görüntülerini kısa sürede detaylı rapor edebilen yazılım geliştirildi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim insanları virüslerle savaşmanın yollarını arıyor. Son olarak sevindirici haber Ege Üniversitesi'nden (EÜ) geldi. Ege Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğer tomografisi görüntülerini kısa sürede detaylı rapor edebilen yazılım geliştirildi.

"Birkaç yıl içinde hastanelerde kullanılacak"

Son dönemde radyologlar arasında BT görüntülerinin gözle değil yapay zekayla değerlendirilmesinin yaygınlaştığını belirten Doğanay, akciğer hastalığı şüphesi taşıyan kişilerin genellikle BT'sinin çekildiğini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu BT çekimi çok kapsamlı bir çekim. Binlerce veriden oluşan bir çekim. Bunu uzman radyologlarımız görsel olarak değerlendiriyorlar. Onlar ne kadar deneyimli, başarılı olursa olsun her detayı gözleriyle bakarak yakalayamıyorlar. Biz bu aşamada yazılımlar geliştiriyoruz. Yapay zeka algoritmaları kullanıyoruz. Gözle değerlendirilmesi mümkün olmayan detayları dakikalar içinde analiz edip raporlayan yazılımlar geliştiriyoruz."

Yazılımın Ege Üniversitesi imkanlarıyla iki yılda geliştirildiğini ifade eden Doğanay, amaçlarının bu teknolojiyi birkaç yıla kadar hastanelerdeki sistemlere geçirip, rutin şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

"Diğer akciğer hastalıklarında da kullanılacak"

Ekipte yer alan doktora öğrencisi moleküler biyolog Elif Soya ise yazılımın tedavi sürecinde büyük kolaylık sağlayacağını anlatarak, "Geliştirdiğimiz yazılım, hastalığın yüzde olarak ne kadar ilerlediğini veya gerilediğini sayısal bir çıktı oluşturarak bize verebilen bir yazılım" dedi.

Dünyadaki benzerleriyle karşılaştırdıklarında kendi yazılımlarının daha iyi sonuç verdiği anlatan Soya, şöyle konuştu:

"Şu an bizim geliştirdiğimiz yazılım Kovid-19'a özel bir yazılım. Fakat bu akciğer kanseri veya herhangi bir akciğer kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliği ve daha bir sürü farklı hastalıklarda, akciğerle ilgili hastalıklarda da yani kullanılabilecek duruma getireceğiz. Ticari olarak lisanslayıp, sunmayı düşünüyoruz."