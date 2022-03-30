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Hipertansiyon hastaları ramazanda nelere dikkat etmeli? Diyanet tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tansiyonu çıkarır mı?

TIMETURK / SAĞLIK / Hipertansiyon hastaları ramazanda nelere dikkat etmeli? Diyanet tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tansiyonu çıkarır mı?

Hipertansiyon hastaları ramazanda nelere dikkat etmeli? Diyanet tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tansiyonu çıkarır mı?

Hipertansiyon hastaları ramazanda nelere dikkat etmeli? Tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken noktalar var. Özellikle devamlı ilaç kullanan hastaların yeme içme düzenleri, su tüketimleri belli bir düzen çerçevesinde olmalıdır. Peki ama diyanet, hipertansiyon hastaları için ne açıklama yaptı? Oruç tansiyonu çıkarır mı?

3 Saat Önce
2022-03-30 17:47:02
Hipertansiyon hastaları ramazanda nelere dikkat etmeli? Diyanet tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tansiyonu çıkarır mı?

Tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken noktalar var. Özellikle devamlı ilaç kullanan hastaların yeme içme düzenleri, su tüketimleri belli bir düzen çerçevesinde olmalıdır. Peki ama diyanet, hipertansiyon hastaları için ne açıklama yaptı? Oruç tansiyonu çıkarır mı?

Hipertansiyon hastaları ramazanda nelere dikkat etmeli?

Hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli noktaların başında tuz ve su tüketimi geliyor. Bunun yanısıra kafein ve şeker içeren besinler de tansiyon hastalarını etkilemektedir.

Diyanet tansiyon hastaları oruç tutabilir mi?

İdrar söktürücü ilaç kullanmayan, yüksek tansiyonu uzun süredir kontrol altında olan ve başka bir ek hastalığı da bulunmayan kişiler, genellikle Ramazan ayında oruç tutabilirler. Ancak yüksek tansiyonu henüz kontrol altına alınamamış hastaların oruç tutmaları önerilmemektedir.

Hipertansiyon hastalığının yanı sıra kalp, beyin, damar, böbrek rahatsızlıkları bulunanların oruç tutmaları da riskli olabilir.

Oruç tansiyonu çıkarır mı?

Günün uzun süresini aç geçirdiğimiz ramazan ayında vücudun su seviyesine dikkat edilmelidir. Eksik kalan bu sıvı ihtiyacı su ile karşılanmalıdır. Fakat çay, kahve kafein içerdiği için su yerine tüketilmemelidir. Kafein de tansiyonu yükseltici bir etkendir. Dolayısıyla tansiyon hastalarının bu detaya dikkat etmesi gerekir.

Su tüketimi ve yemek seviyesine dikkat edildiğinde, oruç tansiyonu çıkarmaz. Fakat kesin bir sonuca varmak için uzmana başvurmak gerekmektedir. .

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