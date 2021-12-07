Diş eti kanamasını durdurmak için ne yapmalıyız? Diş eti kanaması hangi hastalığın belirtisi?

Diş eti kanamasını durdurmak için ne yapmalıyız? diş etinin kanaması, hassasiyetin oluştuğunun bir belirtisidir. Kanamanın meydana gelmesiyle birlikte 'Diş eti kanaması hangi hastalığın belirtisi?', 'Dis tasi dis kanamasına sebep verir mi?', 'Diş eti kanaması ne eksikliğinden olur?' gibi sorular akılda beliriyor. İşte merak ettiğiniz bütün soruların yanıtları...

Ağız içerisinde meydana gelen en ufak bir problem baş ağrısından tutun vücudunuzda sızlamalara kadar birçok rahatszılığı meydana getirir. Tedavi edilmediği takdirde de büyük sorunları beraberinde getiren diş ve diş eti hastalıkları için bir uzmana başvurmayı ertelemeyin. İşte merak edilen diş eti kanamasının durdurulması ve detayları...

Diş Eti Kanamasını Durdurmak İçin Ne Yapmalıyız?

Diş eti kanamalarının altında yatan sebebin bulunması ve o sorunun giderilmesi gerekmektedir. Fakat geçici olarak tuz gargarası kanamaların aniden kesilmesine sebep olacaktır. Kanamayı sık sık yaşayan kişilerin bunu sabah aklam tekrar etmesi de kanamanın azalmasına neden olacaktır.

Gargara olarak zencefil ve zerdeçalı aynı oranlarda karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Kanamanın bir diğer sebebi K ve C vitamini eksikliği olabileceği için Mandalina, portakal, havuç ve nar gibi besinlerin tüketilmesi de kanamanın önüne geçecektir.

Diş hekimlerinin önerilerine göre hassas diş etine sahip olan hastaların; diş ipi, gargara ve yumuşak yapılı diş fırçası kullanması gerekiyor. Bu da ilerleyen süreçlerde oluşacak kanamaların durdurulmasını sağlar.

Diş Taşı Diş Kanamasına Sebep Verir Mi?

Diş taşları, sıklıkla köklere yakın diplerde oluştuğu ve diş etlerinin kalkmasına sebep olabildiği için kanamalara sebep verir. Bakterilerin üremesini ve tutunmasını sağlayan diş taşları, diş etlerini de olumsuz olarak etkiler.

Dolayısıyla kanamaların azalması ve diş taşı temizliği için uzman bir hekime başvurmanız gerekir.

Diş Eti Kanaması Ne Eksikliğinden Olur?

etersiz ve düzensiz beslenme her hastalığın meydana gelmesi için zemin hazırlar. Eğer hassas noktanız diş ve diş etleriyse, kanamalara da sebep olabilir. Sıvı tüketiminin azalması ve K,C vitaminin eksikliği diş eti kanamalarına sebep olur. Bu vitaminler aynı zamanda antibakteriyel ve antiinflamatuar oldukları için ağız içerisindeki mikropalrın kırılmasına da yardımcı olurlar. Dolayısıylar ağız içerisinde problem yaşayan kişier c vitamini ve K vitamini içeren besinleri sıklıkla tüketmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.