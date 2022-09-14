Acil servisler değişiyor I Acil servis kaça ayrılacak? Erişkin, çocuk ve kadın doğum acil servis I Acil serviste kamera ve ses kaydı I Acil serviste ses kaydı alınacak mı?

Sağılık Bakanlığı üniversite ile şehir hastanelerindeki acil servisleri erişkin, çocuk ve kadın doğum olarak 3’e ayırmayı planlıyor. Ayaktan hasta girişi de yapılabilecek olan acillerdeki güvenlik kameraları, görüntünün yanı sıra ses kaydı da yapacak

Sağlık Bakanlığı, yataklı sağlık tesislerinde acil servislerin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama, Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de yer alan ayrıntılar şöyle: “Tüm sağlık tesislerinde bulunan acil servislerin hizmet seviyesi belirlenip Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.

Çocuğa ayrı doğuma ayrı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, sağlık tesislerinin acil servis hizmeti sunulan veya sunulması planlanan yerleşke, blok, ana bina, ek bina, semt polikliniği ve benzeri tüm hizmet birimleri için ayrı ayrı, hizmet seviyesi ve acil tipi belirlenerek Genel Müdürlüğe bildirilecek. Üniversite hastaneleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitim kliniği olan şehir hastanelerinde erişkin ve çocuk hastalara ayrı ayrı hizmet verecek şekilde erişkin ve çocuk acil servisler kurulabilecek, fiziki imkânların elverişli olması halinde bunların ayaktan hasta girişleri de ayrılacak. Acil durumdaki kadın doğum vakalarına müdahale etmek için kadın doğum acil servisleri de kurulabilecek. Kamu hastanelerinde ise tek bir karma acil servis olarak kurulacak ve tescil edilecek. Fiziki mekânı uygun olan ve ihtiyaç duyulan hastanelerde ayrı ayrı erişkin ve çocuk acil servis kurulabilecek. Özel sağlık tesislerinde kurulan acil servisler de seviyelerine göre tescil edilecek.

Ses kaydı alınacak

Acil servislerde güvenlik hizmeti, güvenlik personeli veya resmi kolluk kuvveti vasıtasıyla yeterli sayıda güvenlik kamerası desteğiyle sağlanacak. Mahremiyet gözetilerek, güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan bulunmaması sağlanacak. Güvenlik kamerasıyla izleme sistemi ses kaydını da içerecek şekilde yapılacak. Kayıtlar en az 6 ay süre ile saklanacak. Yazılı talep üzerine şüpheli olaylar için kayıtlar silinmeden, yedeklenme işlemi yapılacak. Acil servis girişinde veya yakın konumda, hastaların kıymetli eşyalarının muhafaza edileceği bir emanet odası veya kilitli dolap bulunacak.