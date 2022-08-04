Açık alanda mı kapalı alanda mı spor daha etkili I Açık havada egzersiz yapmanın faydaları I Açık havada spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Açık hava egzersizi mi, kapalı alan egzersizi mi... Havaların ısınmasıyla spor ve egzersizler açık alanlara taşıyor. Meraklı sorular da haliyle bitmiyor: Açık havada egzersiz yapmanın faydaları nelerdir? Açık havada spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Haftada en az kaç dakika egzersiz öneriliyor?

Havaların ısınmasıyla spor mekanları da değişiyor. Spor ve egzersiz yapmak isteyenler açık alanları tercih ediyor. Peki, açık alanda mı yoksa kapalı alanda mı spor yapmak daha etkili? Açık havada egzersiz yapmanın faydaları nelerdir? Açık havada spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Hepsinin cevabı haberimizde...

Açık alanda egzersiz yapmanın spor salonlarına göre çok daha sağlıklı olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Demirci, açık alanda spor yapılırken meydana gelebilecek sakatlıkları önlemek için hava durumu, spor yapılan yerin özellikleri ve kondüsyon düzeyleri gibi etkenlere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Açık havada spor stresi de azaltıyor

Sporun türü kadar nerede yapıldığının da çok önemli olduğunu belirten Demirci, "Dışarıda spor yapmak spor salonuna göre çok daha sağlıklı. Sabah saatlerinde güne dışarıda spor yaparak başlamak çok daha zinde olmayı ve gün boyu enerjik hissedilmesini sağlıyor. Temiz havada spor yaparak vücuda çok daha fazla oksijen alınabilir. Kan dolaşımı düzenli olduğu takdir de ise hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak çok daha iyi hissedilebilir. Bu yüzden havaların ısınmasıyla ile birlikte açık havada bireysel ve/veya gurup halinde egzersiz yapanların sayısı artıyor. Ayrıca açık havada ormanlık bölgeler, deniz kenarı ve parklar, doğa ile iççice olma fırsatı da sağladığı gibi, stresten arındıran keyifli birer egzersiz alanı olarak kişiler tarafından tercih sebebi oluyor” dedi.





Sıcak hava ve neme dikkat edilmeli



Açık havada spor yaparken hava durumu, spor yapılan yerin özellikleri, kişilerin kondüsyon düzeyleri gibi birtakım faktörlerin spor yaralanmalarına neden olabildiğine de dikkat çeken Demirci, sözlerine şöyle devam etti:



“Burada önemli olan sakatlanmaya neden olacak etmenleri miminize etmektir. Özellikle sıcak ortamda egzersizin vücudumuza ek yük yetireceği unutulmamalı. Dikkat edilmediği takdirde riskli durumların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü hem egzersiz hem de sıcak hava vücut ısısını yükseltecek, bulunulan ortamdaki nem oranı yüksekse stres daha da artacaktır. Yüksek ısı ve nem, egzersiz yapan vücutta hipertermi ve dehidrasyon sorunlarına yol açarak performansın olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Aşırı sıcakta ve nemli ortamda egzersiz yapmakla vücudun soğutucu sistemleri yetersiz kalacaktır. Böylece sıcak krampları, sıcak bayılması, sıcak tükenmişliği ve sıcak inmesi gibi rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu gibi rahatsızlıkların yanı sıra burkulmalar, kırıklar ve sarsıntı gibi yaralanmalar görülebilir.”

Spor yaralanmalarına yol açan faktörler nelerdir?



Demirci, bu konuda da şu bilgileri veriyor: Isınmadan spor yapmak, aşırı yüklenme sonucunda aşil tendonunda yıpranma, ayak sabitken diz üzerinde dönmek, diz üstü düşmek, ters dönüşler, deniz ve havuza atlayarak girmek, bilinçsizce spor salonunda uzun zaman geçirmek, yüklenme sonucu oluşan kırıklar, hangi spora uygun ayakkabı giyeceğini bilememek gibi nedenlere bağlı olarak yaralanmalar görülebiliyor.



Açık havada spor ve egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:



- Öncelikle hava sıcaklığı takip edilmeli, hava durumunun ve sıcak uyarıları dikkate alınmalı,

- Aşamalı olarak açık havada ve sıcakta egzersiz yapılmalı,

- Bitkinliğe sebep olacak aşırı egzersizlerden sakınmalı ve arada mola verilmeli,

- Egzersiz öncesi bol su içilmeli ve susuz kalınmamalı,

- Dar, ağır ve koyu kıyafetler yerine, uygun kıyafetler tercih edilmeli,

- Sabah ve öğleden sonra spor yapılmalı,

- Egzersiz sonrasında kaybedilmiş olan suyu tamamlamak üzere sık sık ve bol miktarda su alınmalı,

- 30 derecenin üzerindeki egzersizlerde antrenman süresi uzun tutulmamalı,

- Egzersiz esnasında şiddetli ağız kuruluğu, baş dönmesi, kaslarda güçsüzlük, bulanık görme ve benzeri belirtiler görüldüğünde egzersiz kesilerek gölge ve serin bir ortama gidilmeli,

- Güneşin zararlı etkilerinden kurtulmak için şapka ve güneş kremi gibi yardımcı malzemeler kullanılmalı,

- Risk oluşturacak hastalıklar var ise temkinli olunmalı,

- Bu gibi durumlarda doktor tavsiyelerini dinlemek ve ona göre bir plan yapmak faydalı olacaktır.



Haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz öneriliyor



Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite ve haftada en az iki defa kasları güçlendirecek egzersizlerin yapılmasını ruh ve beden sağlığı için öneriyor.



