ABD, resmen DSÖ'nün çocuk felci salgını ülkeleri listesine eklendi

Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'ni çocuk felci salgını listesine ekledi. Listede ağırlıklı olarak düşük ve orta gelirli ülkeler ile İsrail ve İngiltere yer alıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi dün yaptığı açıklamada, dünyanın en zengin ve en gelişmiş ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün dolaşımdaki aşı kaynaklı poliovirüsü olan bir ülke olarak listelenme kriterlerini karşıladığını duyurdu.

Listede Birleşik Krallık ve İsrail de var

ABD şimdi Etiyopya, Mozambik, Somali ve Yemen de dahil olmak üzere büyük ölçüde düşük ve orta gelirli yaklaşık 30 çocuk felci salgını ülkesinin saflarına katılıyor. Listede özellikle ABD'de yayılanla genetik olarak bağlantılı bir çocuk felci virüsünün dolaşımını tespit eden sadece iki yüksek gelirli ülke (Birleşik Krallık ve İsrail ) yer alıyor .

Spesifik olarak ABD, aşı kaynaklı çocuk felci virüsü olan bir hastayı belgeleyerek ve en az bir çevresel aşı kaynaklı çocuk felci virüsü örneğine sahip olarak DSÖ'nün listesi kriterlerini karşıladı.

Temmuz ayında, New York'un Rockland İlçesindeki sağlık yetkilileri, yakın zamanda seyahat etmemiş aşılanmamış bir kişide çocuk felci vakası bildirdi. O zamandan beri, New York yetkilileri ve CDC, virüsün atık sudaki yayılmasını izledi ve 4 New York ilçesinden ve New York City'den 57 pozitif örnek buldu. Pozitif örneklerin tarihleri, nisan ayından ağustos ayındaki son örneğe kadar uzanıyor.