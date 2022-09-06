6 binden fazla hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı! Hangi branştan ne kadar başvuru var? En çok hangi branştan hekim kamuya dönmek istiyor? Hangi ilden hiç başvuru olmadı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 6 binden fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvuru yaptığını, bunlardan 5 binini uzman hekimlerin oluşturduğunu söyledi

Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform çerçevesinde kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin bilgi verdi:

"Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u buldu. Diyarbakır'da 170'i buldu. Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115, göz, KBB, fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti.

"Kamuda çalışmak güvenilir liman olacak"

Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmak bu anlamda avantajlı olacak ve kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem."

"Daha önce 800'ü geçmemişti"

Bakan Koca, daha önce açtıkları açıktan atamalarda başvuru sayısının 800'ü geçmediğini bildirdi.

Kamuda toplam uzman sayısının 46 bin olduğunu aktaran Koca, "Düşünün ki 5 bini uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimin olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu. .