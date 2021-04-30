3 padişah 'şeker'den ölmüş

Türkiye’de 20-79 yaş aralığında 7 milyon diyabet hastası bulunuyor. Üçüncü Ahmed, Beşinci Murad ve Beşinci Mehmed Reşad’ın ise şeker hastalığından öldükleri yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Çoğu zaman ciddi belirtiler göstermeyen gizli şeker, ilerleyen dönemlerde şeker hastalığına dönüşebileceği için bazı zararları da beraberinde getirmektedir. Bunun sebebi ise birçok hastalığın diyabet kaynaklı olması.Ülkemizde çok yaygın olmakla birlikte ihmal edilmesi durumunda hayati riskleri de bulunan diyabet, halk diliyle "Şeker" hastalığının "gizli" bir tehdit olduğu da unutulmamalı...

Gizli şeker ne demek?

Kandaki glikoz oranının belirli bir düzeyin üzerinde olması diyabetin yani, şeker hastalığının, habercisidir. Diyabetin öncesinde ise pre-diyabet olarak adlandırılan gizli şeker rahatsızlığı görülür. Gizli şeker hastalığı, Türkiye'de ve tüm dünyada sık görülen ve ilerleyen dönemde diyabete neden olabilen bir sağlık sorunu.

Ülkemizde her 3 kişiden birinde gizli şeker görüldüğünden, gizli şekerin nasıl anlaşılabileceği ve vücuda ne gibi zararlar verdiğini merak edilen konular arasında.

Hareketsiz yaşam tarzı artırır

Hareketsiz yaşam tarzı ve zararlı beslenme alışkanlıkları çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Son yıllarda bu alışkanlıkların artması sonucunda ülkemizde en sık görülen hastalığın diyabet olduğu söylenebilir. Diyabet birdenbire ortaya çıkan ve ilerleyen bir hastalık değil. Hastalığın erken döneminde vücutta çeşitli sorunlar görülür ve bunun sonucunda glikoz seviyesi olması gereken seviyenin üstüne çıkar.

Tanı net konamayabilir?

Bazı durumlarda, yapılan kan şekeri ölçümündeki değerler şeker hastalığı teşhisi konulacak kadar yüksek olmayabilir. Bu gibi durumlarda, hastaya gizli şeker tanısı konur. Diyabet öncesi anlamına gelen pre-diyabet terimi halk arasında gizli şeker hastalığı olarak adlandırılır.Gizli şeker, ilerleyen evrelerinde diyabetle sonuçlanan, ilk dönemlerinde ciddi bulgular göstermeyen ve erken fark edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalık.

Bazı hastalıkları tetikler

Çoğu zaman ciddi belirtiler göstermeyen gizli şeker, ilerleyen dönemlerde şeker hastalığına dönüşebileceği için bazı zararları da beraberinde getirmektedir. Bunun sebebi ise birçok hastalığın diyabet kaynaklı olması.Gizli şeker, göz hastalıklarına, böbrek ve pankreas problemlerine ve çeşitli kalp damar rahatsızlıklarına yol açabilir. Organ yetmezliğine kadar gidebilen bu olumsuzlukların önüne geçmek için pre-diyabet döneminde erken tanı konulması ve vakit kaybedilmeden buna uygun bir tedavi planının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Hangi belirtileri gösteriyor?

İlerleyen evrelerinde diyabete neden olan gizli şeker hastalığının, diyabet gibi belirgin bulgu ve kendine özgü ayırt edici belirtileri yok. Hastalığın ileri evrelerinde gizli şeker belirtileri görülür. Gizli şeker genellikle belirti göstermeden ortaya çıktığından, tanısı zordur. Çoğunlukla başka bir hastalık için doktora başvurulduğunda yapılan kan tetkikleriyle fark edilir. Bazı hastalarda diyabet belirtileri görülebilir, ancak bu belirtiler diyabete göre daha hafif seyreder. Sürekli olarak su içme ihtiyacı, Çok sık idrara çıkma, Ataklar şeklinde gelen tatlı yeme isteği, Yoğun açlık hissi, Fazla kilo alma, Uykuya dalamama, uykunun bölünmesi, Gün içinde kendini halsiz ve yorgun hissetme gibi durumlar gizli şeker hastalığının belirtileri olarak sıralanabilir.

"Şeker"den ölen padişahlar

Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri arasında da şeker hastalığı görülmüştür.Üçüncü Ahmed, Beşinci Murad ve Beşinci Mehmed Reşad'ın şeker hastalığından öldükleri yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Diyabet global açıdan çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin etmektedir.

"Hasta sayısı 2035'te 592 milyona ulaşabilir"

Diyabet görülme prevalansı epidemik oranlara ulaşmıştır ve 2035 yılına kadar bu rakamın 592 milyon olması beklenmektedir. Yaşlanan nüfus, kentleşme ve değişen yaşam tarzları diğer kronik hastalıklarla birlikte diyabet epidemisini de hızla artırmaktadır.Türkiye'de 20-79 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğunu ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15'ine denk geldiğini göstermektedir.Diyabet bir halk sağlığı sorunudur. Tip 2 Diyabet yüzde 80 Oranında Önlenebilir Bir Hastalıktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.